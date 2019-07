Xiaomi Mi A3: primeras impresiones

Érika García / CNET

Xiaomi presentó el 17 de julio al sucesor del Xiaomi Mi A2, un teléfono con unas prestaciones muy interesantes a precio asequible. Esta misma combinación la encontramos en el nuevo Xiaomi Mi A3, un teléfono que llegará a España el 24 de julio, pero que aún no sabemos si llegará también a Latinoamérica.

Características técnicas

Pantalla: AMOLED 6.48 pulgadas

Procesador: Snapdragon 665.

Conector de audífonos (3.5 mm): Sí



Resistencia al agua: No.

Sistema operativo: Android Q bajo el programa Android One.



Lector de huellas: En pantalla

Wi-Fi: 2x2 MIMO, 802.11ac (2.4GHz y 5GHz)

Bluetooth: 5.0

RAM: 4GB.



Almacenamiento: 64/128GB.

Batería: 4,030 mAh con sistema de carga rápida.

Cámara principal: triple 48+8`+2 megapixeles.

Cámara secundaria: 32 megapixeles

Primeras impresiones

Nada más sostener el teléfono en mano pude observar las diferencias de diseño respecto al Xiaomi Mi A2, especialmente en su pantalla, que abandona los biseles del modelo anterior para aplicar un notch en forma de gota.

Esta pantalla AMOLED de 6.48 pulgadas con protección Corning Gorilla Glass tiene resolución HD, algo en lo que el teléfono se queda corto para competir con otros rivales de su precio como el P30 Lite. El Mi A3 libera toda su parte trasera con la incorporación de un sensor de huellas bajo la pantalla y llega en tres colores: gris, azul y blanco perlado con un acabado holográfico similar al del Huawei P30.

Precisamente su parte trasera es otra de las diferencias respecto al Mi A2, ya que está acabo en vidrio en lugar de metal como su predecesor. Sin embargo, a pesar de estar rematado en este material que suele ser bastante resbaladizo, el Mi A3 se siente cómodo en mano y se agarra perfectamente gracias a sus dimensiones (153.48mm x 71.85mm x 8.47mm).

El procesador de este teléfono es un Snapdragon 665 acompañado de una GPU Adreno 610 para el apartado gráfico. Respecto a las memorias, el teléfono cuenta con 4GB de memoria RAM y 64GB o 128GB de almacenamiento interno según la opción que elijamos.

En cuanto al sistema operativo una de las características de la famila Mi A es la adherencia al programa de Android One (un programa que apenas permite modificaciones del fabricante en el sistema operativo) y este teléfono no iba a ser menos.

De este modo, el teléfono llega al mercado con Android Q bajo el programa Android One y Xiaomi asegura que el Mi A3 contará con actualizaciones de Google para Android One durante dos años.

La sensación al navegar por la interfaz del teléfono con esta versión del sistema operativo Android sin modificaciones es muy fluida y se agradece que llegue sin aplicaciones preinstaladas.

En el rato que pasé con el teléfono no hemos podido probar a fondo su rendimiento, pero sí podemos decir que las funciones se manejan de manera fluida, tanto las transiciones entre aplicaciones como los deslizamientos por la pantalla. Las aplicaciones se abren y se cierran sin ningún tipo de lag y no se produjeron bloqueos.

El Mi A3 está alimentado por una batería de 4,030 mAh con sistema de carga rápida de 18w que según Xiaomi, con un uso comedido, nos permitiría hasta dos días completos de autonomía, algo que lógicamente se reduciría con un uso intensivo. Al igual que el rendimiento, no he podido sacar aún unas conclusiones claras sobre su autonomía, aunque durante el tiempo que lo utilicé (en torno a media hora) no noté un descenso fuerte del nivel de batería.

El teléfono tiene un equipo fotográfico formado por una cámara trasera triple con un sensor de 48 megapixeles firmado por Sony, un segundo sensor gran angular de 8 megapixeles y un tercer sensor de profundidad de 2 megapixeles para realizar el modo retrato. La cámara frontal tiene 32 megapixeles y permite realizar selfie panorámico.

La interfaz de la cámara apenas ha cambiado respecto al Mi A2 pero se nota la aplicación de los tres sensores, especialmente en la fotos con modo retrato.

Por último, una de las cosas más destacables del teléfono es que a diferencia del Mi A2, conserva el conector de audífonos clásico que sí tenía el Mi A1 aunque no cuenta con otras características como la resistencia al agua o polvo o carga inalámbrica.

Precio y disponibilidad

El Xiaomi Mi A3 será lanzado en dos configuraciones, una de 4GB+64GB por 249 euros (US$279) y otra de 4GB+128GB por 279 euros (US$315). Al igual que el Mi A2 llegará en un principio a España y China y aunque Xiaomi prevé lanzarlo en más mercados, no pudo confirmarme que llegará a Latinoamérica.

