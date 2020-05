Xiaomi trabaja en un celular con cámara invisible y habrá nuevo Huawei P30

Let's Go Digital

Esta semana supimos que Android 11 llegará en un evento en línea el 3 de junio, y aunque muchos desarrolladores ya lo están probando, aún nos queda por conocer las claves más importantes de ese sistema operativo y qué planes tiene Google para ayudar a que más fabricantes lo adopten más rápido.

Sin embargo, las fabricantes continúan trabajando en nuevos experimentos para lograr producir el celular ideal, previsiblemente uno con muy pocos biseles que muchos siguen buscando. Xiaomi tiene una idea que podría ser interesante. La empresa ya nos dio teléfonos como el Xiaomi Mi 9T Pro con una cámara retráctil y ya hemos visto celulares con cámaras ocultas de diferentes maneras, aunque ahora la empresa china estaría desarrollando un celular que ocultaría la cámara frontal debajo de la pantalla y esta no se activaría a menos que la necesites.

Según una patente descubierta por Let's Go Digital, el área donde se encuentra la pantalla se vuelve transparente cuando vas a hacerte un selfie. Desde luego una novedad para darle una vuelta de tuerca a sus futuros celulares ya que de momento la tecnología no estaría lista.

Huawei P30 New Edition

Y ahora hablemos de celulares que sí están listos, como la familia Huawei P30 NEW Edition. Así sería el nombre de los nuevos Huawei P30 Lite New Edition, Huawei P30 New Edition y Huawei P30 Pro New Edition.

Huawei ha lanzado estos celulares en una campaña limitada en Alemania y no sabemos si llegará a otros países. Varias fuentes como Android Authority esperan que los "New Edition" tengan mejores características que los celulares originales, y además que mantengan los servicios de Google, ya que la serie P30 fue una de las últimas en tener permiso para colocar las aplicaciones de Google. Esto quiere decir que podríamos ver el procesador Kirin 990 5G del Huawei P40, un teléfono menos popular ya que no cuenta con las apps de Google.

Esto es, sin duda, una forma astuta de burlar las prohibiciones impuestas por el gobierno de Trump.

LG Velvet y el misterioso celular con pantalla rotativa

Y esta semana por fin conocimos al LG Velvet, un nuevo celular que seguimos pensando que sustituye al LG G9 que no se ha lanzado, y que no es un gama alta sino más bien de gama media alta, ya que no incluye el procesador ni las características de los celulares de esa gama del momento.

El celular cuesta alrededor de US$700 y de momento solo se vende en Corea del Sur, y sus grandes novedades son el diseño y las cámaras, que aunque no son las mejores, se conjugan con buen software para ser una herramienta ideal para creadores de contenido.

La empresa también habría publicado una patente según fuentes coreanas de un celular con pantalla rotativa en la que estaría trabajando LG, saltándose así las pantallas flexibles.

En el pasado ya existieron teléfonos con una pantalla rotable, y LG ya ha trabajado en darnos una segunda pantalla como con el teléfono LG V60 ThinQ, así que no nos extrañaría que este terminara siendo un nuevo formato.

