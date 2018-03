Agrandar Imagen Xiaomi

Xiaomi anunció el martes una alianza con Telcel, la operadora más grande en México y propiedad del empresario Carlos Slim.

Los términos financieros de la alianza no fueron dados a conocer, pero resulta beneficiosa para Xiaomi, que, a menos de un año de haber llegado a México comercializará sus teléfonos inteligentes a través de las tiendas de Telcel por todo el país. Desde su llegada, Xiaomi solo vendía sus teléfonos en tiendas departamentales y en formato desbloqueado para usarse después con la operadora de preferencia.

Telcel, filial de América Móvil, tiene alrededor de 70 millones de usuarios de telefonía móvil, según cifras de agosto pasado. Es la mayor operadora en México y tiene más de 400 tiendas en territorio mexicano. Para celebrar el anuncio, Xiaomi anunció que su celular Redmi 5 Plus se lanzará en exclusiva con Telcel.

Redmi 5 Plus: un gama media por 4,599 pesos

El nuevo teléfono de Xiaomi y Telcel es el Redmi 5 Plus, un teléfono muy parecido al Mi A1 —que ya está en México desde hace meses— y que ofrece una pantalla con aspecto de 18:9 y de pequeños biseles, una batería de 4,00mAh (aunque con microUSB), configuración de 3GB de RAM y 32GB de almacenamiento. El Redmi 5 Plus llegará a México a partir del 23 de marzo.

El teléfono costará 4,599 pesos (unos US$247) y solo estará disponible en Telcel. Sin embargo, Xiaomi también anunció la llegada a México de otro de sus celulares, el gama baja Redmi Note 5A, que tiene características más modestas que el Redmi 5 Plus y costará 3,499 pesos. El Redmi Note 5A también estará a la venta el 23 de marzo.

Xiaomi dice que el Redmi 5 Plus sigue la tendencia creada con su celular Mi Mix en 2016, un teléfono altamente popular por tener biseles casi al ras de la pantalla. Sin embargo, ni el Mi Mix o su versión más reciente, el Mi Mix 2, están disponibles oficialmente en México, y el Redmi 5 Plus tiene biseles delgados pero no al nivel del Mi Mix 2.

La firma china desembarcó recientemente a España, país en donde el Mi Mix 2 sí se puede adquirir. Puedes leer el análisis de este celular, en este enlace.