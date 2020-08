Xbox Series X llegará en noviembre de 2020

Microsoft confirmó el 11 de agosto que la Xbox Series X llegará en noviembre, aunque no todo son buenas noticias pues también anunció que Halo Infinite, uno de sus juegos más anticipados en años, no llegará con la consola sino hasta 2021.

En una publicación en su blog, Microsoft confirmó el retraso de su popular franquicia y dijo que este año necesita más tiempo para terminar "el trabajo crítico" para el lanzamiento de Halo Infinite.

En un tuit en la cuenta oficial de Halo se explica que: "La decisión de retrasar el lanzamiento es el resultado de muchos factores que han contribuido a cambios en el desarrollo, incluyendo el impacto que la COVID ha tenido en nosotros durante todo este año". El tuit indica que el tiempo extra les permitirá crear el juego "más ambicioso de Halo que se haya hecho para cumplir las expectativas de nuestros fans".

Halo Infinite Development Update pic.twitter.com/TFZvXhRN9f — Halo (@Halo) August 11, 2020

Sin embargo, la compañía indicó que cientos de otros títulos estarán disponibles para el lanzamiento de la consola en noviembre, como Assassin's Creed Valhalla, Dirt 5, Gears Tactics, Yakuza: Like a Dragon y Watch Dogs: Legion; así como 40 títulos populares que estarán optimizados para aprovechar las características técnicas de la Xbox Series X, como es el caso de Destiny 2, Forza Horizon 4, Gears 5, Ori and the Will of the Wisps y Madden NFL 21.

El día de hoy, una filtración reveló el nombre de la próxima consola económica de Microsoft, la Xbox Series S, consola que ––según filtraciones–– tendría una GPU, SSD y memoria que serían similares a las de la Xbox Series X. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por la compañía.

