Xbox Series X: Lanzamiento, precio, juegos y especificaciones técnicas

Microsoft tiene nuevas noticias, ya que la Xbox Series X saldría a la venta el 6 de noviembre –al menos eso podemos saber por una reciente filtración–, aunque Halo Infinite, uno de sus juegos más anticipados en años, no llegará con la consola sino hasta 2021.

En una publicación en su blog, Microsoft confirmó el 11 de agosto el lanzamiento en noviembre de su próxima consola y también habló sobre el retraso de su popular franquicia y dijo que este año necesita más tiempo para terminar "el trabajo crítico" para el lanzamiento de Halo Infinite. Un tuit en la cuenta oficial de Halo se explica que: "La decisión de retrasar el lanzamiento es el resultado de muchos factores que han contribuido a cambios en el desarrollo, incluyendo el impacto que COVID ha tenido en nosotros durante todo este año".

Halo Infinite es una franquicia que no ha estado en uno de los lanzamientos de la consola de Microsoft desde Halo: Combat Evolved, título que acompañó a la primera Xbox.

En cuanto a su fecha de lanzamiento, un día después de que Microsoft confirmara que la consola llegaría en noviembre, un usuario dijo a The Verge que el control de la consola estará llegando a tiendas el 6 de noviembre, ya que el control incluye un aviso que dice: "No venda ni muestre antes del 6 de noviembre de 2020", lo que sugiere que esta sería la fecha de lanzamiento de la Xbox Series X.

Aparentemente la caja filtrada también sugiere que habrá una versión en negro y blanco, y menciona su compatibilidad con la Xbox Series X y la Xbox Series S, esta última una consola ––que Microsoft no ha confirmado (o negado)–– sería similar a la Series X, solo que sin entrada para disco como principal diferencia.

La Xbox Series X de Microsoft tiene un diseño tipo torre [fotos] Ver fotos +12 Más

Diseño y control

A finales de 2019, el sitio especializado en videojuegos GameSpot, sitio hermano de CNET en Español, publicó una entrevista exclusiva con el equipo de desarrollo de la Xbox Series X, en donde Phil Spencer, vicepresidente de gaming y jefe de Xbox en Microsoft, dijo que el diseño de la nueva consola tipo torre refleja las funciones centrales de su nueva consola que es velocidad y rendimiento.

Junto con la consola, llega el nuevo control inalámbrico el cual es muy parecido al de la Xbox One con el fin de que la memoria muscular de los jugadores permaneciera intacta. Sin embargo, el control cuenta con pequeños pero muy importantes cambios centrados en la velocidad y compatibilidad. Por ejemplo, los botones superiores son redondos y se redujeron ligeramente los bordes de los gatillos.

En la entrevista con GameSpot, Spencer indicó que aunque el control del Xbox se ajusta casi a cualquier tamaño de mano, y que el nuevo diseño es ligeramente más pequeño lo que incrementa su cobertura de 95 por ciento a 98 por ciento.

Microsoft también integró un nuevo D-pad, inspirado en el control Élite, el cual está diseñado para adaptarse a más formas de juego, se añadió el botón de Compartir para realizar capturas de pantalla y grabaciones de video, y el nuevo control también es compatible con la Xbox One, con PCs y dispositivos Android y iOS.

Precio de la Xbox Series X

Microsoft confirmó que Xbox Series X llegará en noviembre de 2020 aunque una filtración, no confirmada, sugiere que la consola estará disponible en tiendas a partir del 6 de noviembre. Sin embargo, todavía no se sabe cuándo será la preventa; algunas tiendas se han anticipado y ya puedes anotarte para ser de los primeros en recibir la información sobre la preventa de la Xbox Series X.

El precio de la próxima consola de Microsoft sigue siendo un misterio. Sin embargo, la Xbox 360 se lanzó en 2005 a un precio de US$399, y la Xbox One costaba US$499 en 2013, por lo que podríamos suponer que la Xbox Series X podría costar aproximadamente US$500.

Durante un podcast con IGN en abril, el jefe de Xbox, Phil Spencer dijo que se sentía bien sobre el precio de la nueva consola. "Me siento bien con el precio al que podremos llegar", dijo Spencer. "Me siento bien con el precio y las capacidades de rendimiento que tenemos para la Serie X. Me siento increíblemente fuerte con respecto al paquete general".

Reproduciendo: Mira esto: Xbox Series X: Las 5 novedades que más nos emocionan

¿Cuáles son las especificaciones técnicas?

Microsoft reveló las especificaciones en marzo, la cual cuenta con un CPU personalizado AMD Zen 2 con ocho núcleos a una velocidad de 2.8GHz cada uno, y una GPU AMD RNDA 2 con 12 teraflops, que juntos ofrecen cuatro veces la potencia de procesamiento de una Xbox One y el doble del rendimiento gráfico de la Xbox One X.

La consola también contará con 16GB (GDDR6) de memoria RAM repartidos en 10GB para el GPU, 2.5GB para la memoria estándar y 2.5GB serán usados para el sistema operativo. De acuerdo con el ejecutivo, un GPU de tal potencia le dará espacio a una función llamada Variable Rate Shading que prioriza efectos individuales y que resulta en una tasa de cuadros más estable y en una mejor resolución, sin impactar la calidad de imagen.

La unidad de almacenamiento interno (SSD) incorpora una nueva característica llamada Xbox Velocity Architecture, la cual le permite a los desarrolladores utilizar instantáneamente hasta 100GB de datos almacenados en el SSD. Según la empresa, la SSD mejora prácticamente todos los aspectos de los videojuegos.

La Xbox Series X también cuenta con una unidad de expansión de 1TB que proporcionará aún más almacenamiento para juegos y tendrá la misma funcionalidad que la SSD interna.

En cuanto al tamaño de la consola, esta medirá 151mm x 151mm x 301 mm.

Xbox Series X Procesador CPU AMD Zen 2 de ocho núcleos a 3.8GHz Tarjeta Gráfica AMD RDNA 2 personalizada con 52 CU a 1.825GHz (12 teraflops) RAM 16GB GDDR6 Almacenamiento 1TB SSD Unidad óptica 4K UHD Blu-Ray Resolución 8K Fotogramas por segundo 4K/120fps Funciones mandos Botón para compartir fotos y videos, Retroalimentación háptica, mando de dirección híbrido, compatibilidad con Xbox One y PCs. Soporte VR Sin confirmar Juego en la nube Microsoft xCloud Retrocompatibilidad Xbox One y soporte Xbox 360 y juegos Xbox Videojuego de lanzamiento Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Forza Motorsport, Halo: Infinite, Rainbow Six Siege, Madden NFL 21, Yakuza: Like a Dragon Lanzamiento Navidad 2020

La tecnología integrada en la Xbox Series X la pone muy por delante de su predecesora, ya que su almacenamiento de estado sólido —junto con sus demás componentes— le permiten a la consola tener un inicio más rápido y cargas mucho más rápidas, a comparación de los tiempos que un disco duro ofrece. Además, el procesador promete ofrecer "cuatro veces la potencia de procesamiento de la Xbox One".

Títulos que llegarán junto con la Xbox Series X

De acuerdo con Microsoft, el tercer pilar del Xbox Series X, además de velocidad y rendimiento, es la compatibilidad, por lo que su combinación de hardware y software garantizan que "los miles de juegos de la Xbox One, incluidos la Xbox 360 y juegos originales de Xbox, se jugarán aún mejor en Xbox Series X", dice el comunicado de prensa. Además, las cuatro generaciones de juegos, accesorios de la Xbox One, tu legado de juego y servicios como Xbox Game Pass, funcionarán en la Xbox Series X.

"Gracias a nuestro compromiso con la compatibilidad entre generaciones, te aseguramos que si adquieres un juego en Xbox One hoy, tu biblioteca, progreso y todo el legado de tus juegos avanzará contigo cuando te unas a la generación Xbox Series X", se lee en el blog de Xbox.

Los videojuegos compatibles con versiones anteriores de la consola se ejecutan de forma nativa en el hardware de la Xbox Series X, aprovechando la potencia de la CPU, la GPU y la SSD. Esto quiere decir que los videojuegos podrán no solo ofrecer su rendimiento máximo, sino que superior al que fueron diseñados originalmente, según Microsoft.

En febrero, Spencer reveló que la consola contará con un potente GPU, aceleración por hardware, acceso rápido a juegos y la función Smart Delivery. Esta última función, también conocida como Entrega inteligente, permitirá a los jugadores comprar un único juego y descargarlo —en su mejor versión— en cualquiera de sus consolas, ya sea una Xbox Series X o una Xbox One X. Por ejemplo, si compraste un videojuego con la tecnología Smart Delivery para Xbox One y después decides pasar a la Xbox Series X, recibirás automáticamente la versión del juego para esta nueva consola sin costo adicional y tan pronto esté disponible.

"Creemos que los jugadores no sólo deberían poder jugar todos sus videojuegos del pasado sin tener que comprarlos nuevamente, sino que deberían poder jugarse mejor que nunca", se lee en el blog de Xbox.

Entre los videojuegos que estarán optimizados para la Xbox Series X y los que contarán con Entrega Inteligente están: Halo:Infinite, Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla, Destiny 2, DiRT 5, Scarlet Nexus, Chorus, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, Yakuza: Like a Dragon, The Ascent, Call of the Sea, Gears 5 y Second Extinction.

Microsoft también confirmó la integración de la función Quick Resume, que sirve para reanudar rápidamente los videojuegos; Dynamic Latency Input (Entrada de latencia dinámica), que reduce la latencia para crear "experiencias más conectadas e inmersivas", e integra la nueva tecnología de HDMI 2.0 para crear imágenes más fluidas, menos retraso y una respuesta más rápida. Los desarrolladores de videojuegos también podrán sacar provecho al soporte nativo de 120fps.

Aunque la popular franquicia de Halo Infinite estaba programada para llegar junto con la Xbox Series X, Microsoft anunció el 11 de agosto que su lanzamiento se retrasaría ya que el tiempo extra les permitirá crear el juego "más ambicioso de Halo que se haya hecho para cumplir las expectativas de nuestros fans".

Hablando específicamente sobre los títulos que serán exclusivos para esta consola y las anteriores, además de Halo: Infinite, están seis juegos que serán exclusivos para esta consola y las anteriores:

Stalker 2

Warhammer 40,000: Darktide (2021)

Tetris Effect: Connected

The Gunk

The Medium

Phantasy Star Online 2: New Genesis (2021)

CrossFireX

A continuación te mostramos otros títulos confirmados para la Xbox Series X. Los títulos en negritas serán aquellos que estarán disponibles para su lanzamiento o poco después del lanzamiento:

Assassin's Creed Valhalla

Battlefield 6 (2021)



Call of the Sea

Chorus

Cyberpunk 2077

Dirt 5

Fable

Gods and Monsters



Halo: Infinite

Hellblade II

The Lord of the Rings: Gollum



Outriders



Rainbow Six Quarantine

Scarlet Nexus

Second Extinction

The Ascent

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Yakuza: Like a Dragon

En julio, y con miras al lanzamiento de la Xbox Series X, Microsoft anunció que los usuarios del servicio Xbox Game Pass Ultimate podrán acceder —a partir de septiembre— a la plataforma Project xCloud sin costo adicional. Esto quiere decir que los usuarios podrán jugar más de 100 títulos de Xbox Game Pass en sus tabletas y teléfonos, y con jugadores de todo el mundo mediante Xbox Live.

Todos los títulos de Xbox Game Studios estarán disponibles en Xbox Game Pass el día de su lanzamiento global, por lo que los usuarios podrán decidir si quieren comprar el juego por separado o jugarlo mediante su membresía de Xbox Game Pass. Entre las franquicias que estarán disponibles en Game Pass están Halo, Forza, Age of Empires, Gears of War, Minecraft, Hellblade, The Outer Worlds, Psychonauts, Microsoft Flight Simulator, State of Decay, Wasteland, Minecraft Dungeons y Sea of Thieves.

¿Qué es Project xCloud?

Project xCloud es el servicio de streaming de videojuegos en la nube de Microsoft el cual se puede utilizar desde un teléfono o tableta Android mediante una conexión Wi-Fi o red celular. El servicio de xCloud fue abierto a desarrolladores en octubre de 2019, y para marzo de 2020 el servicio está abierto a todo público y cuenta con más de 90 videojuegos dentro de su biblioteca. Sin embargo, el actual servicio actual de xCloud es una versión preliminar y no la final.

De acuerdo con una presentación por streaming que se realizó el 18 de marzo, Microsoft ya corrió pruebas de xCloud en dispositivos iOS y el siguiente paso son las pruebas en dispositivos con Windows 10, las cuales ya se están realizando. El objetivo de Project xCloud, es darle al usuario opciones para jugar en cualquier lugar con cualquier dispositivo, nos reiteró la ejecutiva de marketing en Xbox Telleria.

Durante el evento virtual celebrado por Microsoft, se indicó que los planes para xCloud en el futuro implican grandes cambios de infraestructura con la finalidad de beneficiar la experiencia de los usuarios tanto en xCloud como en la Xbox Series X.

Microsoft

Spencer dijo a GameSpot que el servicio de xCloud no reemplazará a su consola y tampoco será un sustituto para quienes juegan en PC pero sí creen que es importante que el usuario tenga la facilidad de llevar sus juegos fuera de una consola. "Pienso que estamos a años de que esto se convierta en la forma en la que las personas juegan", dijo Spencer, refiriéndose a que las consolas todavía estarán en nuestras vidas por un buen tiempo, ya que los servicios por streaming como xCloud no están listos para convertirse en una norma.

Microsoft está comprometido a lanzar xCloud en 2020 aunque todavía no se tiene una fecha específica para su lanzamiento oficial.

Si quieres empezar a probar este servicio es necesario que te registres en el sitio Web de Xbox. Una vez cuentes con el registro podrás jugar los más de 90 videojuegos desde tu teléfono o tableta con Android 6.0 o una versión más actual. Algunos títulos disponibles son: Devil May Cry 5, Tekken 7, Gears 5 y Forza Horizon 4. Sin embargo, al momento xCloud solo está disponible en Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña y Corea.

El servicio en la nube Project xCloud se ha convertido en un esfuerzo cada vez más importante para Microsoft después de que Apple lanzara Arcade y Google lance Stadia en noviembre, dos servicios de videojuegos por streaming.

Reproduciendo: Mira esto: La PlayStation 5 enfrenta a la Xbox Series X con estas...

Los rumores sobre la Xbox Series X hasta el momento

Confirmado : Microsoft confirmó que el nombre de su nueva consola es Xbox Series X, antes conocida como Project Scarlett y que llegará en noviembre de 2020.

: Microsoft confirmó que el nombre de su nueva consola es Xbox Series X, antes conocida como Project Scarlett y que llegará en noviembre de 2020. Confirmado: Halo: Infinite

Confirmado: CPU personalizado AMD Zen 2 con 8 núcleos a una velocidad de 2.8GHz cada uno



CPU personalizado AMD Zen 2 con 8 núcleos a una velocidad de 2.8GHz cada uno Confirmado: El GPU AMD RNDA 2 de 12 teraflops es dos veces mayor que el de la Xbox One X y ocho veces mayor que el de la Xbox One original.

El GPU AMD RNDA 2 de 12 teraflops es dos veces mayor que el de la Xbox One X y ocho veces mayor que el de la Xbox One original. Confirmado: Integrará una unidad de estado sólido (SSD).



Integrará una unidad de estado sólido (SSD). Confirmado: Contará con 16GB (GDDR6) de memoria RAM repartidos en 10GB para el GPU, 2.5GB para la memoria estándar y 2.5GB serán usados para el sistema operativo.



Contará con 16GB (GDDR6) de memoria RAM repartidos en 10GB para el GPU, 2.5GB para la memoria estándar y 2.5GB serán usados para el sistema operativo. Confirmado: Reproducirá los videojuegos en 8K a 120Hz.

Reproducirá los videojuegos en 8K a 120Hz. Confirmado: La tecnología DirectX Raytracing o aceleración por hardware permitirá "iluminación como en la vida real, reflejos exactos y acústica realísima en tiempo real mientras exploras el mundo virtual".



La tecnología DirectX Raytracing o aceleración por hardware permitirá "iluminación como en la vida real, reflejos exactos y acústica realísima en tiempo real mientras exploras el mundo virtual". Confirmado: La tecnología Smart Delivery permitirá a los jugadores comprar un único juego y descargarlo en cualquiera de sus consolas.



La tecnología Smart Delivery permitirá a los jugadores comprar un único juego y descargarlo en cualquiera de sus consolas. Confirmado: La función Quick Resume reanudará rápidamente un juego suspendido.

La función Quick Resume reanudará rápidamente un juego suspendido. Confirmado: Títulos de pasadas consolas serán compatibles con la Xbox One Series X.

Títulos de pasadas consolas serán compatibles con la Xbox One Series X. Confirmado: Las dimensiones de la consola son 151 x 151 x 301mm.



Es importante recordar que el lanzamiento oficial de las nuevas consolas de próxima generación tradicionalmente ocurre unas semanas antes del inicio de las compras navideñas. Esto significa que posiblemente podrás comprarla a partir del otoño de 2020, dándote el tiempo suficiente para ponerte a ahorrar para una la nueva Xbox Series X o una PlayStation 5.

Nota de editor: Este artículo se actualizó el 12 de agosto de 2020.

