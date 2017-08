Microsoft revelará detalles de la preventa de la Xbox One X este domingo

1:41 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

La Xbox One X está cada vez más cerca de llegar a los consumidores.

La unidad de videojuegos de Microsoft dijo esta semana que compartirá este domingo más información sobre cómo se podrá pedir la nueva consola por adelantado. Algunos medios ya habían reportado que la preventa iniciaría el 20 de agosto, después del discurso de Phil Spencer, el jefe de Xbox, durante la conferencia de videojuegos GamesCon.

Xbox confirmó en E3 2017 que la consola estará disponible en tiendas a partir del 7 de noviembre a un precio de US$500.

Microsoft también ha dicho que muchos de los juegos para la Xbox One y la Xbox One S serán compatibles con la nueva y poderosa consola, aunque estos se verán mucho mejor, ya que se reproducirán en 4K a 60 fotogramas por segundo. Spencer le confirmó a CNET en Español que la Xbox One X sí será compatible con contenidos de realidad virtual, aunque no en su inicio.

Hemos solicitado más información a Xbox sobre este anuncio. Actualizaremos este artículo tan pronto recibamos una respuesta.