Microsoft presenta la Xbox One S All-Digital Edition y ya la puedes ordenar

Microsoft

Microsoft agregó una nueva consola a la línea Xbox One este 16 de abril.

La Xbox One S All-Digital Edition, a primera vista, luce similar a la Xbox One S, pero tiene una omisión bastante importante -- no cuenta con entrada para discos físicos. Según Microsoft, la consola digital está diseñada para los usuarios nativos al streaming de contenido, ya sea video, música, y sí, hasta videojuegos. La compañía anunció la consola nueva como parte de su stream Inside Xbox.

Xbox arranca la preventa de esta consola este mismo martes, 16 de abril. Si quieres una, pagarás US$249 por ella. La fecha de entrega de la Xbox One S All-Digital es el 7 de mayo, el mismo día que llegará a las tiendas.

Como ya sabíamos de los rumores, la nueva consola vendrá equipada con tres videojuegos: Forza Horizon 3, Sea of Thieves y Minecraft.

La empresa hizo énfasis en que no dejará de producir la Xbox One S -- que vale US$300 -- por una simple razón: es una opción para los consumidores que quieren usar discos físicos, explicó Jeff Gattis, gerente de marketing para la plataforma y los dispositivos de la unidad de Microsoft.

En los próximos años se espera que más personas solo hagan streaming de sus videojuegos, por lo que la Xbox One S All-Digital Edition cumple un propósito específico. De hecho, la misma Microsoft trabaja para desarrollar un servicio exclusivo para la nube, que por ahora se conoce solo como Project xCloud. Recientemente Google y Apple anunciaron sus propios servicios de streaming de videojuegos, Stadia y Arcade, respectivamente.

También, según rumores, Microsoft podría lanzar una versión de su consola de próxima generación (la sucesora de la Xbox One) sin entrada para discos.

Los consumidores que compren la Xbox One S All-Digital Edition también podrán adquirir los códigos digitales de descargar de los videojuegos en distintas tiendas.