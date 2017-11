Sarah Tew/CNET

Falta poco para Viernes Negro y las minoristas ya comenzaron a compartir sus ofertas en productos Xbox. Pero seamos claro: No hemos visto ninguna promoción para la nueva consola Xbox One X y es posible que ni las habrán. Sin embargo, sí logramos encontrar un montón de descuentos en la Xbox One S, en controladores y en juegos.

Nota de editor: Los enlaces para Black Friday no mostrarán los precios descontados hasta el inicio de las ofertas, que en muchos casos será el jueves, 23 de noviembre.

Sarah Tew/CNET

La consolas Xbox One S de 500GB

El más común descuento es para la consola Xbox One S de 500GB por US$189 o $190. Algunas minoristas como Target y Kohl's también incluyen, con la compra, una tarjeta de regalo gratis. Aquí algunas de las ofertas:

Microsoft

Paquetes

Si buscas un paquete que incluya una consola y también videojuegos, algunas tiendas y sitios Web ofrecen descuentos, pero cada promoción es diferente:

Best Buy -- US$230 en una Xbox One S de 500GB con videojuego Madden 18



Costco -- US$220 en una Xbox One S de 500GB con dos controladores y tres meses gratis a Game Pass



Costco -- US$300 en una Xbox One S de 500GB incluye dos controladores, los juegos Madden 18 y NBK 2K18, y tres meses gratis a Game Pass



Kohl's -- US$330 en una Xbox One S de 1TB incluye dos controladores y el juego Halo Wars



Microsoft Store -- Ahorra US$50 en paquetes de lad Xbox One S de 500GB o 1TB



Microsoft Store -- US$249 en una Xbox One S con dos juegos gratis, tres meses gratis a Game Pass y tres meses gratis a la membresía Xbox Live Gold



Microsoft Store -- US$369 en una Xbox One S de 1TB con el juego digital de Minecraft, el controlador Minecraft Creeper, una plataforma vertical, dos juegos gratis y un mes gratis a Xbox Game Pass



Walmart -- Ahorra US$50 en cualquier paquete de la Xbox One S



Sarah Tew/CNET

Los controles

El Viernes Negro es un buen momento para comprar un controlador adicional o actualizar el actual. Aquí las mejores ofertas en los controles para la Xbox One:

Reproduciendo: Mira esto: 'Unboxing': Xbox One S 'Gears of War 4' Edición Limitada

Videojuegos

Hay muchas ofertas en videojuegos. Walmart tiene los mejores descuentos con precios tan bajos como US$9. Aquí las ofertas:

Best Buy -- Ciertos juegos costarán entre US$15 y US$40 incluyendo títulos como Assassin's Creed Origins, Gears of War 4, Madden NFL 18, Need for Speed Payback y Red Dead Redemption.

Microsoft Store -- Ciertos juegos tendrán un descuento del 50 por ciento incluyendo títulos como Assassin's Creed Origins, Call of Duty: Black Ops III Zombies Chronicles Edition, Fallout 4: Game of the Year Edition, Madden NFL 18, Overwatch: Game of the Year Edition, The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition y dos de la franquicia Wolfenstein: The New Order/The Old Blood.

Target -- Ciertos juegos costarán entre US$15 y US$40 incluyendo títulos como Forza Motorsport 7, Madden NFL 18, Minecraft Story Mode: The Complete Adventure, Sims 4, Wolfenstein II: The New Colossus, y WWE 2K18. El paquete de Lego Dimensions tendrá un 50 por ciento de descuento.

Toys R Us -- Ciertos juegos costarán entre US$20 y US$40 incluyendo títulos como Assassin's Creed Origins, Call of Duty: WWII, FIFA 18, Middle-earth: Shadow of War y South Park: The Fractured But Whole. Los paquetes para Skylanders y Lego Dimensions tendrán 50 por ciento de descuento.

Walmart -- Ciertos juegos costarán entre US$9 y US$59 incluyendo títulos como Battlefield 1 Revolution, Call Of Duty: WWII, Fallout 4, Halo Wars 2 y NBA 2K18.

Ofertas de Viernes Negro: Mira todas las promociones para Black Friday 2017 que hemos encontrado hasta el momento

Guía de regalos navideños: La lista completa de los regalos que recomienda CNET en Español de menos de US$25, US$50 y US$100.