Los mejores juegos de Xbox One para 2020

La Xbox One X es la consola más poderosa en el mercado actualmente, y mi preferida en lo personal cuando se trata de juegos multiplataforma. Sí, la Xbox Series X está programada que llegue al mercado a finales de 2020, pero eso no sirve de nada si estás actualmente confinado en casa debido a la pandemia de coronavirus . Y, si inviertes en alguno de estos juegos, también serán compatibles con esa consola.

En conclusión, si cuentas con un televisor 4K que quieres presumir, puedes hacerlo mucho peor con la actual Xbox One (si encuentras una en existencia). Con eso en mente, aquí te presentamos algunos de nuestros títulos favoritos para la plataforma Xbox One.

Antes de que vayas a comprar alguno, sin embargo, considera lo siguiente:

Hemos incluido vínculos a la versión digital de cada juego en la tienda en línea de Xbox, si no quieres la versión en disco (que se vende en minoristas vinculados en los botones rojos).

Apex Legends y la versión básica de Destiny 2 son para jugar gratis (para suscriptores de Xbox Live), solo usa ese vínculo digital para descargarlos.

Además de esas ventajas gratuitas, los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate pueden conseguir Outer Worlds, Red Dead Redemption 2, Ori and the Blind Forest, Monster Hunger World, Gears 5, Halo 5, Metal Gear Solid V, The Witcher III, What Remains of Edith Finch y Rocket League sin costo extra. (Debes saber que muchos de esos títulos probablemente saldrán de la rotación del sistema Game Pass en el futuro).

Algunos títulos, como Inside, Cuphead y The Witness son digitales. Si los compras con un minorista, solo recibirás un código de descarga.

Ahora sí, a lo importante, que son los juegos.

id Software/Bethesda Ve la versión digital en Microsoft Doom Eternal es lo máximo. Está muy a tono con el reboot de Doom que se lanzó en 2016, pero eso es algo bueno. Creemos que es más metal que nunca. Se agregaron cosas bastante atractivas como todos los nuevos métodos de maniobra a través del muy violento universo del juego. Quizá el mejor juego de Xbox One en lo que va del 2020. Echa un ojo a la reseña en GameSpot (en inglés).

Activision Ve la versión digital en Microsoft Dejando a un lado el interminable discurso en línea sobre lo difícil que es, Sekiro: Shadows Die Twice es otra obra maestra del creador de Dark Souls, From Software. Sekiro comparte un poco del ADN que hizo a Dark Souls tan atractivo, pero es una bestia completamente nueva, aún más distinta de la serie Souls que Bloodborne. Requiere aprender un conjunto de habilidades completamente nuevo, pero vale la pena el dolor inicial. Un temprano contendiente para juego del año. Ve en Gamespot la reseña (en inglés).

Rockstar Games Ve la versión digital en Microsoft Por supuesto, ha pasado tiempo desde que Rockstar lanzó un videojuego, pero Red Dead Redemption 2 ha valido la espera. Este es un videojuego con exceso de detalles. Pasa el inicio lento y aventúrate en uno de los mejores videojuegos en la historia.

Mobius Digital Ve la versión digital en Microsoft También un contendiente temprano para Juego del año, Outer Wilds es simplemente maravilloso. Un extraño misterio de ciencia ficción a revelar, Outer Wilds se desarrolla en un sistema solar que es simultáneamente pequeño, pero también tremendo en su ambición y ejecución.

Ve la versión digital en Microsoft Cuphead es uno de los videojuegos más impactantes visualmente que se hayan creado. Es conocido por ser extremadamente difícil, pero como la mayoría de los juegos que son demasiado difíciles, también es muy gratificante. ¡Juégalo!

Activision Destiny 2: Forsaken: Ve versión digital en Microsoft

Destiny 2 estándar: Ve versión digital en Microsoft ¿Recuerdas cuando ya a nadie le emocionaba el Destiny 2? Eso ha cambiado con la expansión Forsaken, la cual ha restaurado buena parte de la excitación entre los aficinados de Destiny. Incluso si abandonaste Destiny 2 poco después de su lanzamiento, hay tantos arreglos en Forsaken, que se justificaría tu regreso.

Respawn Entertainment Ve la versión digital en Microsoft Apex Legends es el juego que nadie vio venir. En 2018, Fortnite literalmente gobernó nuestro universo cultural, pero ahora su posición en la cima del género Battle Royale es desafiada por Apex Legends —y con razón. Diseñado por el equipo principal responsable de Call of Duty 4: Modern Warfare y, más recientemente, la excelente serie Titanfall, Apex Legends se siente muy a cada minuto.

Captura de pantalla por CNET Ve la versión digital en Microsoft Con un rango enorme, con Assassin's Creed Odyssey necesitarás un poco de espacio para respirar. Los créditos iniciales comienzan después de cinco horas. Pero una vez que el juego comienza, realmente comienza. Así es como se ve un juego hecho por cientos de personas. Magnífico, impresionante, pulido.

Ve la versión digital en Microsoft Ori and the Blind Forest es una gloriosa reimaginación del videojuego de "Metroidvania", donde se permite acceso a nuevas áreas y nuevos retos. Es un clásico moderno.

Ve la versión digital en Microsoft Hay un ciclo con Resident Evil. Hace algo arriesgado e innovador (ve Resident Evil 1 o Resident Evil 4) y luego se apoya en ese logro durante un par de secuelas antes de volver a actuar juntos. Por fortuna, Resident Evil 7 parece ser uno de esos juegos en que la serie realmente da un paso al frente. Es el primer juego de Resident Evil relevante y esencial en más de una década. Es muy bueno, de hecho.

Ve la versión digital en Microsoft Monster Hunter: World es la más reciente entrada a la serie de Monster World y es una maravilla. Lo mejor de todo es que es relativamente accesible a las nuevas audiencias. Es un gran punto de partida: los juegos anteriores de la serie han estado en Wii o consolas portátiles. Esta es la primera vez en mucho tiempo que Monster Hunter aparece en una consola de última generación y Monster Hunter: World aprovecha al máximo esa ventaja tecnológica.

Celeste Ve la versión digital en Microsoft Es un juego de plataformas brutal al estilo de Super Meat Boy, pero innova de varias formas interesantes. Se mete con tu expectativa de cómo se ve un salto en un videojuego. Asimismo, es increíblemente ajustado en términos de diseño, y presenta una de las curvas de aprendizaje más delicadamente equilibradas. Cosas extremadamente buenas.

NetherRealm Studios Ve la versión digital en Microsoft Mortal Kombat sigue con vida y, varios podrían decir que está mejor que nunca. Alguna vez, Mortal Kombat fue un hábil competidor ultraviolento del sublime Street Fighter II. Ahora es un juego de lucha espectacular por derecho propio, con su propio conjunto de fortalezas. Y este es el mejor juego de Mortal Kombat a la fecha.

Lee: Xbox Family Settings, un app para controlar la consola desde el teléfono

Ve la versión digital en Microsoft Hay mucho menos entusiasmo en torno a la serie Gears of War actualmente, lo que es una pena porque Gears 5 de verdad regresa en forma. Uno de los mejores juegos AAA de gran presupuesto de 2019.

Ve la versión digital en Microsoft Inside es brutal, atractivo y tiene un final tan extraño que nunca se te va a olvidar. Juégalo. (Es importante notar que la versión minorista, viene empaquetada con Limbo, otro excelente —aunque corto— juego).

343 Industries Ve la versión digital en Microsoft Halo quizá nunca vuelva a obtener la popularidad y relevancia cultural que alguna vez tuvo, pero eso no significa que Halo 5: Guardians sea un mal juego. No lo es. Es muy bueno, de hecho. Particularmente si cuentas con una TV 4K y un Xbox One X.

2K Games Ve la versión digital en Microsoft Este es, quizá, el tipo de juego que prefieras jugar en una PC, pero si esa no es opción puedes hacerlo en tu Xbox One. XCOM 2 es lo mejor en cuanto a tácticas en turnos que vas a encontrar.

Ve la versión digital en Microsoft Justo cuando pensabas que habías visto todo lo que te puede ofrecer un juego de tirador en primera persona, llega Titanfall 2 para reinventar el género. De los creadores de Call of Duty llega un tirador que va más allá de lo que creías que era posible. Dispararle a cosas nunca será como antes.

Ve la versión digital en Microsoft Bien podrías decir que Metal Gear Solid V es uno de los mejores juegos de mundo abierto que se han hecho en la historia. Ciertamente es uno de los universos más maleables jamás creados, y uno de los de mejor respuesta. Marcado por conflictos internos entre Konami y el creador del juego, Hideo Kojima, el final es extremadamente desordenado, pero hay 40 horas de maravillas antes de llegar allí. Imperdible.

Microsoft Ve la versión digital en Microsoft Forza se adjudicó la corona de las carreras hace tiempo y se ha mantenido en la cumbre desde entonces. Forza Horizon 3 es nuestro favorito —no se toma a sí mismo demasiado en serio, pero sigue siendo una simulación muy gratificante.

Lee: Microsoft revela los primeros juegos optimizados para Xbox Series X

CD Projekt Red Ve la versión digital en Microsoft Algunos dicen que The Witcher 3 es el mejor juego de esta generación. Yo diría que cómo se atreven a mancillar el nombre de Breath of the Wild y de Bloodborne, pero eso no quiere decir que The Witcher 3 no esté en la discusión.



Además es un videojuego bien escrito. Eso convierete a The Witcher 3 en un unicornio.

Ve la versión digital en Microsoft Rise of the Tomb Raider fue una agradable exclusiva de Xbox One en su momento. Ahora puedes encontrarlo en PlayStation 4, pero se siente mucho como un videojuego de Xbox One. Además es extremadamente bueno.

505 Games Ve la versión digital en Microsoft Este es un videojuego salvaje, espectacular (y completamente bizarro). Control es uno de los juegos más ambiciosos e interesantes del año. Los fans de X-Files (y quizá los de Twin Peaks) van a disfrutarlo.

id Software/Bethesda Ve la versión digital en Microsoft Doom está de vuelta. ¿Estás cansado de dispararle a los malos desde posiciones muy lejanas? Aún puedes disfrutar este juego gore donde ves las vísceras de los demonios volar por todos lados.

Ve la versión digital en Microsoft No puedes jugar Bloodborne en la Xbox One, pero Dark Souls 3 es la mejor alternativa. En Software aún no se ha hecho un mal juego y en el panteón del género "Souls", Dark Souls 3 ocupa un lugar bastante alto. Eso significa que está a la altura de lo mejor de un grupo de por sí excepcional. Los juegos de Souls no son para todos, pero debes probar Dark Souls 3.

The Witness Ve la versión digital en Microsoft Del creador de Braid llega un videojuego como ningún otro que hayas jugado. The Witness es como el Super Metroid de rompecabezas. Es un universo en espera de que lo abras, solo que no necesitas poderes para proceder, necesitas empoderar tu cerebro. Eso suena aburrido pero no lo es. Es un fascinante ejercicio de diseño y uno de los videojuegos más peculiares que haya jugado.

Blizzard Entertainment Ve la versión digital en Microsoft Overwatch quizá esté en el proceso de ser masacrado por Fortnite y PUBG en cuanto a atractivo general, pero sigue teniendo a la audiencia cautiva. En buena medida porque Blizzard literalmente no tiene idea de cómo hacer un juego que no sea atractivo en todos los aspectos. Si te gustaba Team Fortress hace tiempo, esto te va a gustar.

Bethesda Ve la versión digital en Microsoft Golpea Nazis: el videojuego. Wolfenstein II: The New Colossus es quizá el juego AAA más relevante culturalmente del último par de años. Está bien escrito, tiene buena secuencia y deberías jugarlo hasta el cansancio.

Gamespot Ve la versión digital en Microsoft Una historia única enfocada en el juego que cautivará el interés de quienes disfrutaron Gone Home o Dear Esther. Como dichos juegos, What Remains of Edith Finch está enfocada en la narrativa, corta pero atractiva. Lo mejor de todo es que puedes terminar el juego en una sentada.

Nintendo Ve la versión digital en Microsoft Jugar fútbol con coches es tan bueno como lo que te puedas imaginar. Rocket League es una gran idea, muy bien ejecutada.

Capcom Ve la versión digital en Microsoft Quizá el mejor remake de un juego en la historia. Evoca el espíritu del original Resident Evil 2 pero no se siente viejo. Funciona como para la nostalgia y también perfecto para quien llegue por primera vez.

