​Xbox One inicia actualización a Windows 10

La actualización New Xbox One Experience, que incorporará, entre otras cosas, Windows 10 a la consola de Microsoft y retrocompatibilidad con la Xbox 360 ya está aquí.

Según explicó Microsoft a través de uno de sus blogs oficiales, los usuarios comenzarán a recibir de forma progresiva el paquete de descarga a partir de hoy, 12 de noviembre.

Aunque la actualización comenzó a las 12:01 am hora del Pacífico de EE.UU., ésta irá por zonas horarias, aunque la empresa no precisa a cuáles llegará primero. Microsoft ha explicado además que hasta las 15:01 hora del Pacífico de EE.UU. no comenzarán a aparecer los títulos digitales que se vean afectados por la retrocompatibilidad y que pudieran estar en tus compras en la tienda de Xbox.

Según Microsoft, la mejor forma de obtener la actualización es tener el equipo en modo reposo -- si no estás jugando -- para que reciba el paquete de datos y lo instale en segundo plano. Si ya no puedes esperar más, puedes dirigirte a Configuración > Sistema > Buscar Actualizaciones y checar en este apartado.

También debes tener en consideración que si tu equipo está en modo ahorro de energía, no está trabajando en segundo plano, así que no te llegará la actualización. Si prefieres dejar pasar la primera oleada, ten en cuenta que Microsoft te enviará un recordatorio el 23 de noviembre, puesto que es obligatorio, según la empresa, instalar el paquete de datos, pues indican esto asegura el correcto funcionamiento de la consola.

Una vez que tengas la actualización y quieras comenzar a jugar títulos de Xbox 360 deberás refrescar tu colección de videojuegos adquiridos con anterioridad. No todos los títulos serán compatibles, aunque hay una lista de más de 100, entre ellos, Assassin's Creed II, Bejeweled 2 y Doom.

Esta actualización también preparará la consola para la llegada de Cortana, aunque la asistente virtual no estará disponible sino hasta 2016.