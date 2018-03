Xbox pronto desplegará una actualización importante para la consola Xbox One, y algunos jugadores ya pueden probar las nuevas funciones.

La unidad de Microsoft anunció esta semana que los miembros del grupo Alpha Ring ya recibieron la próxima actualización en sus dispositivos. La actualización llegará esta primavera a la familia de consolas, incluyendo la Xbox One S y Xbox One X. Los cambios que notarán los usuarios incluyen mejor resolución de video, mejor audio y cambios a la interfaz.

Específicamente, la Xbox One X y Xbox One S ahora pueden transmitir video con resolución 1,440p (QHD) que ofrece una calidad de imagen mejor que 1,080p (HD). Según Xbox, esta nueva resolución es apta para las pantallas con capacidad más allá de HD pero que no ofrecen 4K. Además, la actualización permitirá que la consola pueda detectar los aspectos del audio inmersivo de los videojuegos para así transmitirlos mejor por las bocinas en una sala.

Una nueva función relacionada a los controladores es interesante. Mixer, la unidad de streaming video de Microsoft, colaboró con Xbox para que los usuarios puedan tomar control sobre el controlador de un jugador ubicado remotamente. Esto es útil si juegas en línea con amigos y uno de ellos necesita ayudar para cumplir un reto. El jugador en remoto podrá transferir el control a su controlador en casa y jugar por la persona que requiera de ayuda, por ejemplo.

Si los jugadores usan el navegador Microsoft Edge, notarán un look más moderno. Además, la versión de Microsoft Edge para la consola permitirá que los usuarios puedan subir y descargar fotos, videos y música, y tendrá una manera de silenciar los videos que automáticamente se reproducen al abrir una pestaña.

En temas de la interfaz, Xbox ahora deja a los usuarios organizar su lista de invitaciones para participar en videojuegos, filtrar las invitaciones por rango de jugador y mostrará tu lista de amigos según sus nombres de jugador y rango en Gamerscore. Además, como parte de unos los experimentos de Xbox, los usuarios podrán unirse a los torneos más fácilmente.