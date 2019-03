Xbox lanzará 'Halo: The Master Chief Collection' para PC

Xbox

Los amantes de Halo seguro chillaron de la emoción cuando Xbox anunció este martes que Halo: The Master Chief Collection estará disponible por la plataforma Steam para PC.

El segundo grito que dieron probablemente fue cuando la unidad de Microsoft, y la distribuidora exclusiva de los videojuegos de la franquicia, también reveló que la precuela a los títulos originales, Halo: Reach, sería incluido en la colección Master Chief.

Desarrollado por el estudio 343 Industries para Xbox, cada título de Halo: The Master Chief Collection se hará disponible poco a poco para darle tiempo a los equipos de desarrolladores asegurarse de que los elementos del juego hagan bien el salto desde una consola a una PC. Las videojuegos se lanzarán en este orden: Halo: Reach, Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 3: Orbital Drop Shock Troopers y Halo 4.

"Esta es una increíblemente y emocionante oportunidad para poder traer el universo de Halo, y a Master Chief, a una nueva audiencia y así ofrecerle a los jugadores de PC la oportunidad de ingresar a la franquicia en la plataforma de PC de su elección", dice el blog. Xbox primero anunció la colección en E3 2014 y ésta debutó en noviembre de 2014.

Pero este anuncio no es sólo para jugadores de PC. Los gamers con una consola Xbox One que ya tienen The Master Chief Collection automáticamente recibirán Reach. Si no tienes la colección pero quieres Reach, lo podrás comprar como una descarga de la tienda Microsoft Store. Esta versión de Reach tendrá resolución en 4K/HDR y se podrá desempeñar en 60 fotogramas por segundo.

Y aunque Xbox no dijo nada al respecto de Halo 5: Guardians, es posible que en un futuro lo agregue.