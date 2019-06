Xbox lanza descuentos de hasta US$100 en consolas y gangas en videojuegos

Microsoft

Se espera que Xbox anuncie videojuegos, servicios y hasta dispositivos nuevos durante la feria de videojuegos E3 2019, y para que puedas aprovecharlos, la compañía arranca una promoción este 7 de junio que abarca una gran variedad de sus productos.

La Xbox One X, por ejemplo, tendrá un descuento de US$100 de su precio regular de US$500, lo que significa que a través de la más poderosa consola de Microsoft, por solo US$400, podrás jugar versiones más optimizadas de juegos como Anthem, Shadow of the Tomb Raider y Fallout 76.

Microsoft también ofrecerá un descuento de US$50 en el paquete de la consola Xbox One S de edición especial, inspirada en Dark Vertex de Fortnite, que viene en color púrpura y combina con el controlador. Por solo US$250, frente a su precio normal de US$300, el paquete incluye 2,000 V-Bucks, la moneda en el videojuego, y un mes gratis a Xbox Live Gold y Game Pass. Otras consolas Xbox One S y la nueva versión tododigital de la One S, igualmente tienen un descuento de US$50.

Si quieres comprar más videojuegos, títulos como Mortal Kombat 11, Sekiro: Shadows Die Twice, y Tom Clancy's The Division 2 tienen un descuento del 75 por ciento. ¿Quieres invitar a un amigo a jugar en casa? Puedes ahorrar US$10 en nuevo controles.

Puedes aprovechar estas ofertas del viernes 7 de junio y hasta el 17 de junio en las tiendas digitales de Xbox, Microsoft y otros minoristas.

Reproduciendo: Mira esto: Así luce la nueva Xbox One X