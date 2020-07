Xbox Game Pass Ultimate incluirá juegos en la nube sin costo adicional

Captura de pantalla por David Carnoy/CNET

En lo que Microsoft se prepara para el evento virtual Xbox Games Showcase, y para el lanzamiento a finales de año de su consola, la Xbox Series X, la compañía anunció el 16 de julio que los usuarios del servicio Xbox Game Pass Ultimate podrán acceder ––a partir de septiembre–– a la plataforma Project xCloud sin costo adicional.

Gracias a la integración de Project xCloud, el servicio de streaming de videojuegos de Microsoft, los usuarios podrán jugar más de 100 títulos de Xbox Game Pass en sus tabletas y teléfonos, y con jugadores de todo el mundo mediante Xbox Live. Y tal cual funcionan otros servicios por streaming, cuando el servicio en la nube se integre a Xbox Game Pass Ultimate, los usuarios podrán continuar jugando donde sea que hayan dejado sus partidas y desde cualquiera de sus dispositivos.

Todos los títulos de Xbox Game Studios estarán disponibles en Xbox Game Pass el día de su lanzamiento global, por lo que los usuarios podrán decidir si quieren comprar el juego por separado o jugarlo mediante su membresía de Xbox Game Pass. Entre las franquicias que estarán disponibles en Game Pass están Halo, Forza, Age of Empires, Gears of War, Minecraft, Hellblade, The Outer Worlds, Psychonauts, Microsoft Flight Simulator, State of Decay, Wasteland, Minecraft Dungeons y Sea of Thieves.

Spencer aprovechó la ocasión para recordarle a los usuarios de Xbox que no tendrán que actualizar su consola, si no quieren, ya que los títulos de Xbox Game Studios ––como es el caso de Halo Infinite–– estarán disponibles para jugar desde la Xbox Series X y la Xbox Series One.

"El futuro de los juegos nunca ha sido más emocionante e ilimitado. Es un futuro que explorarás en tus términos, sin estar limitado por políticas restrictivas. Donde tu legado de juego no se quedará atrás y donde no quedará bloqueado de los nuevos juegos exclusivos de Xbox Game Studios, incluso si eliges quedarte con tu consola actual por un tiempo", dijo Spencer al hablar de las características de juego que llegarán con su consola de próxima generación, la Xbox Series X.