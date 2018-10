Xbox extenderá el servicio de suscripción Game Pass a PC

Game Pass llegará pronto a PC, según reveló Satya Nadella, el presidente ejecutivo de Microsoft, este miércoles durante una llamada en ocasión de los resultados financieros trimestrales de la compañía.

Game Pass es el servicio de suscripción que te permite hacer streaming de más de 100 videojuegos al mes a tu consola Xbox por sólo US$10 al mes. Similar a Netflix, pero para videojuegos, el servicio te da acceso a una biblioteca cambiante de títulos y te deja jugar los más anticipados títulos el día de su estreno.

Microsoft ha estado lentamente haciendo a la Xbox más compatible con su sistema operativo Windows, y el apoyo de Game Pass para una PC es un ejemplo de este esfuerzo.

Aunque Nadella dijo que Game Pass llegaría a PC, el ejecutivo no dio a conocer más detalles sobre cuándo ocurriría. Tampoco se sabe si la suscripción Game Pass para PC ofrecería el mismo catálogo de títulos que ofrece en la Xbox.

Una portavoz de Microsoft compartió la siguiente declaración con CNET:

Nos comprometemos a garantizar que Xbox Game Pass continúe brindando un gran valor y opciones a nuestros fans. Creemos que este contenido y este servicio pueden reproducirse en todas las plataformas. Actualmente, hay un número selecto de títulos de Xbox Play Anywhere en el catálogo de Game Pass que permite a los miembros jugar esos títulos en una Xbox One o en su PC con Windows 10. Vemos muchas oportunidades para mejorar y expandir Game Pass, pero no tenemos nada más que anunciar en este momento.