Xbox expandirá su presencia en E3 2018 con eventos en el teatro Microsoft

Microsoft

Las personas que decidan asistir a la feria de videojuegos E3 2018 este junio notarán un cambio notable: Xbox ya no tendrá sus demostraciones dentro del Centro de Convenciones de Los Ángeles (LACC, por sus siglas en inglés). Pero eso no significa que no estará en E3.

Xbox anunció este miércoles que por primera vez desde 2000, el primer año que participó en E3, cambiará su ubicación del LACC al teatro de su matriz al costado. El Microsoft Theater ahora será el hogar no sólo de la presentación oficial de Xbox el domingo, 10 de junio, a la 1 p.m. hora del Pacífico, sino que también albergará las demostraciones de los títulos nuevos y las actividades para los fans de sus consolas y videojuegos.

"El teatro Microsoft no sólo nos permite centralizar nuestra presencia de Xbox en E3, sino que su tamaño nos permite incluir aun más seguidores y socios en la presentación de Xbox E3 2018", dijo Mike Nichols, el director de mercadeo para Xbox, en un blog.

Xbox aprovechó el certamen de E3 2017 para revelar su más reciente y más potente consola, la Xbox One X. Sin embargo, a pesar de que la consola tiene capacidad para experiencias en realidad virtual, la unidad de Microsoft aún no ha revelado videojuegos compatibles -- algo que podría hacer este año.

Además, Xbox tendrá que impresionar a los asistentes, ya que se rumora que en E3 2018 PlayStation podría dar pistas sobre la próxima generación de sus consolas, la PlayStation 5. La última consola que lanzó la unidad de Sony en septiembre de 2016, la PlayStation 4 Pro, brinda compatibilidad 4K y HDR, pero es menos poderosa que la Xbox One X. Sony sigue sacándole jugo a las diferentes versiones de la PS4 de la cual ya ha vendido 70 millones de unidades.