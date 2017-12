Xbox ofrece megadescuento en videojuegos hasta el fin de año

Microsoft

La mayoría de nosotros tenemos presupuestos ajustados y aunque queramos comprar todos los videojuegos nuevos al momento de su estreno, es muy probable que no lo hagamos. Sin embargo, ahora es nuestra oportunidad.

Xbox ha lanzado una mega oferta de fin de año para más de 650 videojuegos para las consolas Xbox One y Xbox 360 que puedes aprovechar hasta el 31 de diciembre y comprar todos los títulos que quieras. Según la promoción, los consumidores podrán ahorrar hasta 65 por ciento (aunque algunos títulos estarán hasta más baratos todavía, dependiendo de la región) y los miembros del programa de suscripción Xbox Live Gold ahorrarán un 10 por ciento extra.

Algunos de los videojuegos que puedes comprar con este descuento incluyen: El paquete de The Minecraft: Story Mode (descuento entre 50 y 60 por ciento); Las cinco temporadas de The Walking Dead: A New Frontier (descuento entre 50 y 60 por ciento); Destiny 2 (descuento entre 25 y 35 por ciento) y el paquete de EA Sports FIFA 18 y NBA Live 18 (descuento entre 50 y 60 por ciento). Aquí puedes ver la lista completa de los descuentos.