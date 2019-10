Ahora tus videojuegos de la Xbox One están en Android

Microsoft

Xbox presentó la nueva herramienta Xbox Console Streaming que te permite jugar los títulos del Xbox One de forma remota en un dispositivo Android.

"Nuestra visión en Xbox es permitirte jugar juegos de Xbox donde quieras y cuando quieras", escribió Jonathan Hildebrandt, gerente principal de programa para Xbox, en una publicación dentro del blog oficial de la compañía.

Xbox Console Streaming ya está disponible para usuarios de Xbox Insiders, un programa que permite probar los nuevos lanzamientos de Xbox en Estados Unidos y Reino Unido. Según Hildebrandt, la herramienta llegará a otras regiones.

Para participar en el programa es necesario contar con un teléfono o una tableta con Android 6.0 o superior, conexión Bluetooth 4.0, un control inalámbrico de Xbox One y una montura para el control, aunque esto es opcional. Después tendrás que descargar el app Xbox Game Streaming (Preview) desde la Google Play Store.

Xbox Console Streaming y Project xCloud son dos servicios de videojuegos por streaming de Microsoft que funcionan de forma independiente y aunque a simple vista se parecen mucho, funcionan de forma diferente. Por ejemplo, Xbox Console Streaming te permite utilizar tu propia consola para hacer streaming de cualquier juego a una tableta o teléfono, en lugar de utilizar el servicio en la nube. Project xCloud está limitado a cuatro videojuegos ––en la etapa de prueba––, mientras que Xbox Console Streaming cuenta con el soporte para jugar todos los juegos instalados en una Xbox One. Sin embargo, no podrás jugar por streaming los títulos de la Xbox 360 compatibles con la Xbox One.