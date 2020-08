Xbox lanza consolas ochenteras inspiradas en Wonder Woman 1984

Microsoft

Microsoft reveló el martes tres consolas que prometen llevarnos de vuelta a los años 80. Las consolas Xbox One X personalizables han sido inspiradas por la película Wonder Woman 1984, próxima a estrenarse.

La primera de estas es la consola Golden Armor Xbox One X, que se inspira en la armadura de Gal Gadot en la película. Está hecha de hojas de oro de 24 quilates e incluye un control Xbox dorado a juego. Microsoft está subastando esta consola en Charitybuzz para ayudar a apoyar la iniciativa Together for Her, que ayuda a las víctimas de violencia doméstica durante la pandemia de coronavirus.

La segunda es la consola Lasso of Truth, inspirada en el famoso lazo de la Mujer Maravilla. Tiene un diseño naranja, con el lazo en la parte delantera. En la consola también se incluye una versión arcoíris del logotipo de Wonder Woman, con el diseño del control a juego. Puedes ganar una Wonder Woman Lasso of Truth si le das like o retuiteas un tuit desde la cuenta de Xbox.

La tercera es la consola Barbara Minerva y está inspirada en la villana de Wonder Woman 1984. La consola tiene un patrón de piel de serpiente y piel de leopardo falso, con un control a juego.

Con la colaboración de Laura Martínez.