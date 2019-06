Xbox: Todo lo que sabemos de la consola Project Scarlett y Project xCloud

Claudia Cruz/CNET

Phil Spencer, jefe de la unidad de videojuegos de Microsoft, había dicho a su equipo vía correo electrónico, en el marco del GDC 2019, que Xbox haría importantes anuncios en junio. Bueno, pues ya estamos en la feria E3 2019 en Los Ángeles, California, y hay algunos detalles adicionales.

Durante su presentación en la feria de videojuegos, Xbox reveló algunas de las especificaciones de su nueva consola —o consolas—, su futuro servicio de streaming de videojuegos, Project xCloud, y su servicio de descarga de videojuegos Xbox Game Pass.

Impulsar el interés de los consumidores en Project xCloud se ha convertido en un esfuerzo cada vez más importante para Microsoft ahora que Apple piensa lanzar Arcade, su versión de streaming de videojuegos, este año y Google ha confirmado la llegada de Stadia para noviembre.

¿Qué es Project xCloud?

Pero ¿qué es Project xCloud y qué tiene que ver con la nueva consola de Xbox, conocida internamente como Project Scarlett?

Project xCloud es el servicio de streaming desde la nube que Microsoft ha estado desarrollando durante algún tiempo y del que ya hemos visto demostraciones de Forza Horizon 4 a través de un celular.

Spencer, en E3 2019, dijo que el público tendría acceso a un avance en octubre de Project xCloud para jugar por móvil, y que en un futuro Project xCloud también funcionará en consola. Sin embargo, Xbox no dio a conocer más detalles, tal vez porque no está al nivel de desarrollo de Stadia.

De cualquier manera, el objetivo de Project xCloud, nos reiteró Cristina Telleria, ejecutiva de marketing en Xbox, será darle opciones a los jugadores para jugar en cualquier lugar con cualquier dispositivo.



Tendrás que esperar hasta 2020 para Project Scarlett

Uno de los más grandes rumores sobre Project Scarlett es que no se trata de una sola consola, sino de dos de variantes que tienen nombres como "Anaconda" (que será más parecida a la poderosa Xbox One X) y "Lockhart" (probablemente un modelo tipo Xbox One S), según Windows Central. Dado que en los próximos años estaremos jugando más y más a través de la nube mediante servicios como xCloud, es posible que Xbox elimine la entrada para un disco físico de una de las consolas. De hecho, la compañía recientemente lanzó una versión todo digital de la Xbox One.

Telleria, la ejecutiva de marketing en Xbox, no confirmó si Project Scarlett se trataba de dos consolas, pero tampoco descartó la posibilidad.

Sin embargo, supimos que Project Scarlett tendrá un procesador de AMD, la tecnología de luz y sombras raytracing, capacidad de resolución 8K, y ofrecerá una tasa de refresco de hasta 120 fotogramas por segundo. Xbox también nos mostró algunas imágenes del interior de Project Scarlett.

Al parecer, tendremos que esperar hasta E3 2020 para ver ya la consola en todo su esplendor.

Por lo tanto, si seguimos la lógica de que Xbox lanzará dos consolas a partir del Project Scarlett, entonces la consola Lockhart sería igual de asequible pero con mejor tecnología que la Xbox One S actual (que cuesta unos US$300), y tal vez sea toda digital. En comparación, Anaconda será aún más potente y ofrecerá mejores especificaciones —incluso posiblemente más almacenamiento— que la Xbox One X (US$500) que se lanzó en noviembre de 2017.

Es importante recordar que el lanzamiento oficial de las nuevas consolas de próxima generación tradicionalmente ocurre unas semanas antes del inicio de las compras navideñas. Esto significa que posiblemente podrás comprarla a partir del otoño de 2020, dándote el tiempo suficiente para ponerte a ahorrar para una Xbox o para una PlayStation 5.

Nota de editor: Este artículo se actualizó el 10 de junio del 2019.

