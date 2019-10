Xbox All Access permitirá a los jugadores actualizarse a Project Scarlett

Josh Miller/CNET

Si usas el Programa de actualización de iPhone de Apple (iPhone Upgrade) para cambiar de teléfono cada año, te resultará familiar el nuevo ajuste al programa de compra de la consola All Access de Xbox. Los jugadores que compren una Xbox One este fin de año tendrán la opción de actualizarse directamente a la nueva consola del próximo año, actualmente con nombre en código Project Scarlett.

Xbox All Access se lanzó por primera vez en 2018. Convirtió la compra de una nueva membresía Xbox, Xbox Live Gold y Xbox Game Pass en un plan de compra a plazos de 24 meses. Afortunadamente, si estabas planeando usar Xbox Live Gold y Xbox Game Pass durante dos años consecutivos de todos modos, ahora realmente ahorrarás dinero con el nuevo programa.

Los términos exactos varían según la consola que compres y en qué región del mundo vives, entre otros factores. Los jugadores en Estados Unidos y Reino Unido pueden elegir entre una variedad de paquetes de Xbox, desde el más económico, el Xbox One S All-Digital Edition (US$20 al mes en EE.UU.) hasta el más costoso, Xbox One X (US$31 por mes).

Cuando se trata de actualizarse a Project Scarlett, los jugadores en EE.UU. y el Reino Unido pueden ser elegibles después de realizar 12 pagos. Eso es si eligieron una Xbox One X. El número de pagos salta a 18 si eliges una de las consolas Xbox One S. Cuando la consola se lance el próximo año, los jugadores deberán comprarla en la misma tienda minorista donde compraron su original, canjeando esa consola. Cualquier persona que compre la Xbox One S All Digital Edition de gama baja también deberá pagar una tarifa de actualización de US$20.

Esta oferta de Xbox All Access estará disponible el 18 de noviembre en EE.UU. con Amazon.com.

Ten en cuenta que es poco lo que se sabe sobre Project Scarlett en este momento. Los términos de Xbox All Access establecen que tendrías que comprar la consola Scarlett bajo un nuevo contrato de 24 meses cuando esté disponible (no sabemos los precios). También sabemos que el sistema tendrá una unidad de disco, admitirá una resolución de hasta 8K y su gran juego de lanzamiento, Halo Infinite, podrá ser jugado tanto en la Xbox One actual como en el nuevo sistema. Además, esta nueva Xbox se enfrentará a la nueva PlayStation 5 de Sony y ambas llegarán para las navidades de 2020.