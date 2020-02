X60: El módem de Qualcomm que impulsará los teléfonos 5G en 2021

Gráfica por Pixabay/Ilustración de CNET

Qualcomm tiene un nuevo módem para los teléfonos 5G del próximo año que busca mejorar la velocidad de los dispositivos al agregar diferentes tipos de señales inalámbricas.

La compañía reveló el martes 18 de febrero su módem Snapdragon X60 5G, que está hecho utilizando tecnología de procesamiento de 5 nanómetros, o 5,000 millonésimas de un metro. Eso da como resultado un bajo consumo de energía y una menor huella para incluso dispositivos más pulcros. Como su predecesor, el X55, este X60 funcionará en todas las redes entre 2G y 5G, y tendrá acceso a las más lentas pero más confiables redes sub-6 Ghz y a la más rápida pero más irregulares redes de onda milimétrica.

Lo que el X60 no ofrecerá son velocidades pico mucho más altas. Con el próximo módem, podrás descargar datos a través de redes 5G a hasta 7.5 Gbps y cargar información tan rápido como 3 Gbps. La velocidad de descarga del módem X55 anterior alcanzó un máximo de 7 Gbps, mientras que su velocidad de carga también fue de 3 Gbps.

Sin embargo, según Qualcomm, verás velocidades promedio más rápidas. El X60 tiene la capacidad de sumar las redes sub-6, más lentas, con el espectro de ondas milimétricas que es más rápido, lo que incrementa el rendimiento general.

El X60 también incrementa la capacidad de red y expande la cobertura. Los operadores de las redes podrán duplicar las velocidades máximas de sub-6 en modo independiente (es decir, cuando el teléfono va directo a 5G en lugar de las redes actuales que no son independientes, donde 4G funge como ancla para dar el saludo inicial entre teléfono y red antes de pasar el dispositivo a una conexión 5G).

"El Snapdragon X60 ... permite que más operadores ofrezcan velocidades de Internet similares a la fibra y baja latencia utilizando 5G, desbloqueando la próxima generación de experiencias con conexión para más personas", dijo en una publicación de blog Durga Malladi, directora del negocio 5G de Qualcomm. "Los consumidores podrán disfrutar de aplicaciones como juegos multijugador altamente receptivos, video inmersivo de 360 grados y computación en la nube siempre conectada, todo con una superior eficiencia energética para una duración de batería de todo el día".

Qualcomm, el mayor fabricante de chips móviles del mundo, ha liderado el impulso hacia 5G. Los módems de la compañía se utilizan en la mayoría de los teléfonos 5G de gama alta del mercado —excepto los Huawei, que diseña sus propios chips— y ha estado ampliando sus procesadores a dispositivos menos costosos. Todo con el objetivo de difundir 5G en todo el mundo lo más rápido posible.

La compañía había planeado anunciar el X60 durante el MWC 2020, que iba a arrancar con conferencias de prensa esta misma semana en Barcelona, España. Sin embargo, debido a los temores generados por el coronavirus, el congreso fue cancelado. La cancelación podría ocasionar que algunos fabricantes retrasen el anuncio de sus dispositivos, los cuales usarían los chips 5G de Qualcomm.

El X60 es el más reciente esfuerzo de Qualcomm para hacer la tecnología 5G más amigable para la gente y generar que las mayores velocidades sean más consistentes. Aunque las velocidades pico 5G son impresionantes —permitiendo hacer cosas como descargar la versión móvil del PUBG en 2.5 minutos, en comparación con los 6 minutos que se llevaría usando 4G— es difícil encontrar conexiones estables. Las redes de banda baja, como aquella que utiliza T-Mobile, ofrecen una amplia cobertura 5G, pero las velocidades han resultado similares a lo que tenemos con 4G.

Eso podría cambiar cuando el X60 llegue al mercado. Qualcomm espera que empiece a enviarse a principios de 2021.

"Puedes cumplir con la promesa total ... del 5G", dijo el presidente de Qualcomm, Cristiano Amon, durante una entrevista. "En tanto agregas esto ... puedes de hecho obtener la cobertura y las velocidades", aseguró Amon.

La promesa 5G

La red 5G incrementa significativamente la velocidad, cobertura y la capacidad de respuesta de las redes inalámbricas, siendo entre 10 y 100 veces más rápida que una típica conexión celular actual. Es el avance más significativo en tecnología de redes móviles desde la introducción de 4G, hace una década, y podría tener importantes implicaciones para la forma en que vivimos. Pero por ahora, muchas de esas promesas no se han cumplido.

Las redes de nueva generación funcionan en partes de Estados Unidos y otros países en todo el planeta, pero no son perfectas. La cobertura es intermitente y resulta que algunas variantes de 5G no son mucho más rápidas que el 4G. Los pocos dispositivos disponibles el año pasado son muy caros, estaban vinculados con operadores específicos y no funcionan en todos los tipos de redes 5G. Si compraste alguno de los teléfonos 5G disponibles en 2019, no funcionará en las nuevas y más amplias redes 5G que AT&T y T-Mobile habilitaron a finales del año pasado.

Sin embargo, el 2020 debería ser el año en que el 5G realmente despegue. Los operadores estadounidenses tienen planes audaces de expansión de sus redes y cada uno deberá ofrecer más de una docena de teléfonos 5G este año. Esencialmente, cada fabricante de teléfonos en el mundo tendrá un teléfono 5G disponible este año, incluyendo Apple.

Ya este año, más de 45 operadores han lanzado servicios 5G y más de 40 fabricantes han producido dispositivos, según Qualcomm. Hay más de 275 dispositivos anunciados o en desarrollo que utilizan los chips 5G de Qualcomm.

El X60 sucede al módem X55 —que estará dentro de la mayoría de teléfonos 5G de este año, incluyendo la nueva línea de Samsung Galaxy S20 —y el previo módem X50, que solo puede conectarse a redes 5G (pero no a las 4G ni a ninguna tecnología previa) y apareció en los primeros teléfonos 5G que hubo en el mercado.

"Esta es la transición más rápida para llegar a la tercera generación", dijo Amon.

Bloques de construcción de chips

Además de poder agregar diferentes tipos de espectro, el módem X60 es notable por otra razón —utiliza la tecnología de fabricación más avanzada disponible actualmente— 5nm.

Es el "primer módem multimodo 5G, 5nm del mundo a través de ondas sub-6 y milimétricas", explicó Amom.

Los bloques de construcción de semiconductores se llaman transistores; hacerlos cada vez más pequeños genera mejoras en la eficiencia energética y la velocidad, ocupa menos espacio en un dispositivo y permite a los diseñadores de chips agregar más capacidades a los procesadores. El módem anterior de Qualcomm fue construido usando 7nm. Para tener una idea de lo pequeño que son 5nm, imagina que caben unos 2,000, punta a punta, a lo ancho de un cabello humano.

Samsung, un fabricante que ofrece tecnología 5nm, dijo el año pasado que los chips que usan esta tecnología de manufactura podrían recibir ya sea un impulso de 10 por ciento en velocidad o 20 por ciento de ahorro de energía. Qualcomm no ha dicho qué compañía está fabricando los nuevos módems —tanto Samsung como TSMC se han movido a 5nm—, pero ha trabajado con Samsung en el pasado.

Nuevos módulos de onda milimétrica

Junto con el nuevo módem, Qualcomm reveló nuevos módulos de onda milimétrica (mmwave) más rápidos, que ayudan a mantener la conexión lo más rápida posible pero en la delicada versión mmwave de 5G.

Todas las redes celulares envían datos por aire, con redes estándar que usan espectro en bandas de frecuencias más bajas, como 700 megahertz. En general, mientras mayor sea la banda o la frecuencia, mayor será la velocidad que puede alcanzar. La promesa de 5G es que puede usar bandas de mayor frecuencia, llamadas ondas milimétricas, para enviar datos más rápido que nunca. Esas señales operan en frecuencias de 24GHz o más, en comparación con los 600MHz a 5.8GHz que se utilizan en la 4G actualmente.

Alcanzar esas velocidades ultrarrápidas utilizando el espectro de onda milimétrica implica algunos problemas. La señal puede viajar solo a distancias cortas; rebota en superficies duras y tiene problemas para moverse en las esquinas o pasar cosas como árboles. Simplemente usar las manos para tapar las antenas del teléfono bloquea la señal. La solución en los teléfonos ha sido colocar módulos alrededor de los bordes del teléfono. Por lo general, los fabricantes de teléfonos utilizan tres o cuatro de esos módulos. Si uno está bloqueado, los demás seguirán recibiendo la señal 5G.

La nueva oferta de Qualcomm, el QTM535, es el módulo de tercera generación de la empresa. La compañía dijo que es más delgado que su predecesor, lo que permite diseños de teléfono más espigados. Qualcomm declinó especificar el tamaño de los módulos. El chip del año pasado, el QTM525, podía usarse en teléfonos con menos de 8mm de grosor.

Qualcomm también presentó una nueva tecnología llamada tecnología de filtro ultraSAW Qualcomm, para mejorar la potencia de la señal inalámbrica enviada a un teléfono. Los filtros de radiofrecuencia aíslan las señales de radio de las diferentes bandas de espectro que usan los teléfonos para recibir y transmitir información. Mejores filtros significan un mayor rendimiento y menos consumo de energía.

"Desde la perspectiva del usuario, una actualización en el rendimiento del extremo frontal de la radiofrecuencia se traducirá en velocidades más altas al final de la celda", dijo Amon. "Obtienes una mejor cobertura de la que obtendrías de otra manera y mejora la duración de la batería".