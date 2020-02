WWE WrestleMania 36: Cómo ver por Internet y TV

WrestleMania 36 es el evento de lucha libre que todos los fanáticos de esta disciplina están esperando y te vamos a dar todos los detalles del evento para que te programes con antelación.

Si no sabes de qué se trata esta competencia, debes saber que la WrestleMania 36 será la trigésima sexta edición de WrestleMania, evento de lucha libre profesional producido por la empresa World Wrestling Entertainment (WWE).

Pero para que entiendas bien la dimensión del evento, WrestleMania es el Super Bowl de la lucha libre. De hecho, en la edición 35, Yolanda Adams interpretó "America the Beautiful", como lo hizo el 2 de febrero en la final de la NFL.

Es también conocido como The Showcase of the Immortals (La vitrina de los Inmortales) y The Biggest Stage of Them All ("El más grande escenario de todos"), además que nombres tan famosos como Hulk Hogan, André the Giant, Shawn Michael, Stone Cold Steve Austin y The Rock, han pasado por los rines de WrestleMania. A continuación todos los detalles del evento.

¿Cuándo y dónde se realizará WrestleMania?

WWE confirmó en marzo de 2019 que WrestleMania se llevaría a cabo en Florida. El Raymond James Stadium, casa de los Tampa Bay Buccaneers de la NFL, será el recinto que acogerá el show el domingo 5 de abril de 2020.

¿Quiénes se enfrentarán?

Por el momento, solo hay una lucha confirmada por el Campeonato de WWE, entre Brock Lesnar y Drew McIntyre. No obstante, en los foros hay muchos rumores sobre los siguientes combates:

Campeonato Universal

'The Fiend' Bray Wyatt vs. Roman Reigns.

Campeonato de mujeres de Raw

Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler.

Campeonato de mujeres de NXT.

Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair.

Edge vs. Randy Orton

Apenas se conozca más de la cartelera, actualizaremos esta información.

¿Cómo ver WrestleMania por Internet y TV?

La opción es suscribirse a WWE Network, que cuesta US$9.99 al mes en Estados Unidos. La red es gratuita durante un mes para los nuevos suscriptores y tiene programación semanal que incluye otras competencias, como WWE NXT, series de lucha libre como Broken Skull Sessions, con Steve Austin, y otros programas.

WWE Network es una plataforma de streaming (al estilo de Netflix o Hulu) donde puedes ver todos los eventos de paga de la WWE. Según la página Web, "toda la programación se puede ver en cualquier lugar que desees, incluidos televisores, consolas de juegos, teléfonos, tabletas y computadoras".

La otra opción es comprar el evento, con la modalidad de pago por evento.

Para más información, puedes revisar la página oficial de la competencia.