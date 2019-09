WWE Clash of Champions 2019: Cartelera, horario y cómo ver en Estados Unidos

WWE

Títulos de todos los colores se repartirán el próximo 15 de septiembre en el Clash of Champions 2019, que se disputará en el Spectrum Center de Charlotte, Carolina del Norte.

Luego de que la edición de 2018 no se realizara, el evento regresa con su idea original: 11 combates, en 10 de los cuales los campeones defienden su corona. El enfrentamiento más esperado es entre Seth Rollins, actual dueño del cinturón universal, y el gigante Braun Strowman.

Clash of Champions se celebró por primera vez en 2016 y reúne a todas las estrellas de la lucha libre de la empresa World Wrestling Entertainment.

El concepto del evento es que todos los títulos WWE deben ser defendidos, una idea similar a la de Night of Champions (cuya última edición fue en el 2015). En las dos primeras presentaciones, solo participaron los títulos de una marca (Raw o Smackdown), pero en la edición 2019, ambas marcas estarán presentes.

A continuación, te mostramos todos los combates pautados y lo que debes hacer para disfrutar de este show por televisión o dispositivo inteligente.

Los combates

Campeonato Universal de WWE

Seth Rollins (c) vs. Braun Strowman.

Campeonato de WWE

Kofi Kingston (c) vs. Randy Orton.

Campeonato de Mujeres de SmackDown

Bayley (c) vs. Charlotte Flair.

Campeonato de Mujeres de RAW

Becky Lynch (c) vs. Sasha Banks.

Campeonato de los Estados Unidos de WWE

AJ Styles (c) vs. Cedric Alexander.

Campeonato Intercontinental de WWE

Shinsuke Nakamura (c) vs. The Miz.

Campeonatos por Parejas de SmackDown

The New Day (Xavier Woods y Big E) (c) vs. The Revival (Dash Wilder y Scott Dawson).

Campeonatos por Parejas de RAW

Seth Rollins y Braun Strowman (c) vs. Robert Roode y Dolph Ziggler.

Campeonato Crucero de WWE

Drew Gulak (c) vs. Humberto Carrillo vs. Lince Dorado.

Campeonatos por Parejas de Mujeres de WWE

Alexa Bliss y Nikki Cross (c) vs. Fire & Desire (Sonya Deville y Mandy Rose).

Combate sin descalificación

Roman Reigns vs. Erick Rowan.

Dónde y cuándo se realizarán los combates

El evento se realizará en Charlotte, Carolina del Norte, el domingo 15 de septiembre. Comenzará a las 7 p.m. (hora del Este). La antesala de los combates inicia a las 6 p.m.

Cómo ver en Estados Unidos

Para disfrutar de la pelea puedes suscribirte a WWE Network, que tiene un costo de US$9.99 por mes. Este servicio ofrece un mes de prueba gratis para los nuevos suscriptores. De lo contrario, deberás consultar con tu proveedor de cable local para pagar por ver el evento.

La transmisión de WWE Network es compatible con cualquier dispositivo inteligente. Igualmente, en el canal de YouTube de WWE y WWE Network, los comentarios previos a la jornada comienzan a las 4 p.m. (hora del Este).

El canal premium Fox Action transmitirá el evento para América Latina.