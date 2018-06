WWDC 2018: Olvida los 'gadgets'; veremos mucho software y servicios

James Martin/CNET

El próximo gran objetivo de Apple es lograr que dejes en paz tu iPhone.

Espera... ¿cómo así?

El esfuerzo, una respuesta a los temores cada vez mayores de expertos e inversionistas sobre la adicción a los teléfonos inteligentes, será uno de los temas clave en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple (WWDC) que inicia el 4 de junio. Aparte de eso, el hardware nunca ha estado presente en la WWDC, así que no contengas la respiración esperando grandes cambios para las Mac y el iPad. Y puedes olvidarte de un nuevo iPhone.

Pero solo porque Apple quiere que uses menos tu teléfono no significa que quiera que abandones su universo. La compañía utilizará su conferencia inicial a las 10 a.m. (hora del Pacífico de EE.UU.) del lunes para mostrar sus últimos programas y servicios, un área que se está volviendo cada vez más importante a medida que se desacelera el crecimiento de las ventas de iPhone. Y Apple tendrá que encontrar la manera de hacer Siri más útil, si quiere que su bocina inteligente HomePod tenga una oportunidad contra Amazon Echo o Google Home..

Y, por supuesto, veremos una nueva versión de iOS (probablemente llamada iOS 12), así como un nuevo software para Mac, Apple TV y Apple Watch. Es probable que la compañía muestre maneras en que sus diferentes sistemas operativos funcionan mejor juntos.

"El rumor es mucho menor este año que en años anteriores", dijo el analista de Technalysis Bob O'Donnell. "Ahora se trata de refinamientos".

Las noticias sobre el impulso de Apple para combatir la adicción a los dispositivos provienen de un reporte de Bloomberg, que dice que la medida es parte de la plataforma Salud Digital (Digital Health) de Apple.

Apple tiene que mantener un delicado equilibrio. Es en interés de la compañía que usemos sus dispositivos, aplicaciones y servicios tanto como sea posible, y Apple desea crear software y servicios que nos mantengan conectados a sus dispositivos. Pero también se enfrentó a las críticas por la naturaleza adictiva de esa tecnología. Y aunque la compañía genera aproximadamente dos tercios de sus ingresos de sus iPhone, los servicios se están convirtiendo en la parte de más rápido crecimiento de sus operaciones.

Bloomberg también informó que Apple no hará grandes cambios en sus sistemas operativos iOS y Mac este año, decidiendo enfocarse en hacer que su software sea más receptivo y menos problemático.

Apple se negó a comentar este artículo antes de la WWDC.

Servicios: Apple Music, Apple Pay, App Store

El iPhone ha sido durante mucho tiempo el principal generador de dinero de Apple, pero la demanda de teléfonos inteligentes ya no es lo que solía ser. La gente se aferra a sus dispositivos más tiempo que antes, y cada vez es más difícil para los fabricantes de teléfonos diferenciar sus productos de las ofertas rivales. Las ventas de iPhone de Apple se han mantenido, pero es el negocio de servicios de la compañía el que se ve como su próxima gran área de crecimiento.

El negocio de servicios de Apple ha estado "creciendo dramáticamente", como dijo el propio Tim Cook durante la conferencia telefónica de ganancias de la compañía el mes pasado. Los ingresos de cosas como App Store, Apple Music y Apple Pay superaron los US$9,000 millones por primera vez, más de US$2,000 millones en comparación con el año anterior. El total, US$9,200 millones, también duplicó los ingresos por servicios que Apple generó hace apenas cuatro años.

Las suscripciones pagadas superaron los 270 millones en el trimestre de marzo de Apple, más de 100 millones en comparación con el mismo período del año anterior y hasta 30 millones desde finales de diciembre.

"Los servicios se están convirtiendo rápidamente en el principal motor de crecimiento de Apple", dijo la analista de Morgan Stanley Katy Huberty, y agregó que cree que "la App Store y los servicios en general tienen la llave del futuro de Apple".

WWDC será un lugar importante para que Apple hable sobre lo que está haciendo en el área de servicios.

Software, software y más software

Sí, lo sabemos. Es difícil entusiasmarse con las API y las herramientas de desarrolladores. Pero lo que Apple nos muestre el lunes dará pistas sobre los iPhone que llegarán más adelante este año, así como también lo que veremos en los otros dispositivos de la compañía.

Una de las áreas más importantes que podría mejorar es Siri, el asistente digital de Apple que se encuentra en sus dispositivos móviles y su bocina inteligente HomePod. Aunque Apple presentó a Siri antes de la Alexa de Amazon y del Asistente de Google, a menudo se descubre que es menos capaz que sus competidores asistentes inteligentes.

"Apple debe cambiar la percepción de que se está quedando atrás de Amazon y Google en los asistentes basados en voz y en las interfaces conversacionales", dijo el analista de Forrester Thomas Husson. "Si bien aún está sobrevalorado, no hay duda de que la voz como una interfaz impulsada por la inteligencia artificial es una fuerza disruptiva que Apple debe adoptar con mayor rapidez".

Es probable que Apple también presente nuevas características de realidad aumentada, basadas en las herramientas ARKit del año pasado. Cook dijo que la Realidad Aumentada (RA), que se superpone a las imágenes digitales en el mundo real, es una tecnología potencialmente tan importante como el iPhone.

Este año, Apple podría introducir la posibilidad de jugar juegos multijugador en RA, entre otras mejoras. La salud y el estado físico son otra gran oportunidad para Apple, particularmente cuando se trata del Apple Watch. La compañía podría presentar nuevas funciones o permitir que los desarrolladores accedan a diferentes sensores en el reloj para crear mejores aplicaciones.

"Espero con certeza un enfoque continuo sobre la salud en el reloj", dijo la analista de Creative Strategies, Carolina Milanesi.

No se despeguen de CNET en Español, pues estaremos en San José con toda la cobertura en vivo de la WWDC 2018.