El actor Woody Harrelson pronto podría encontrarse en una galaxia muy, muy lejana interpretando a un mentor del joven Han Solo que personificará Alden Ehrenreich en la próxima película de Star Wars, según reportó el martes Variety.

La nueva película de Star Wars basada en la vida de Han Solo está siendo dirigida por el dúo de la película The Lego Movie, Christopher Miller y Phil Lord, y está siendo escrita por Lawrence Kasdan y su hijo, Jon Kasdan.

Los fans de Star Wars recordarán a Lawrence Kasdan, quien también escribió los guiones de The Empire Strikes Back y Return of the Jedi, así como de la reciente película The Force Awakens.

La película de Han Solo, aún sin título, se centrará en los primeros años del joven, antes de los eventos ocurridos en A New Hope, incluyendo su amistad con el joven Lando Calrissian, interpretado por Donald Glover, conocido por su papel en Community. El nuevo filme también contará con Emilia Clarke, de Game of Thrones.

La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, y Allison Shearmur están produciendo el spin-off, que se espera comience este mes. Herrelson y Shearmur trabajaron previamente en The Hunger Games.