Wonder Woman 1984 retrasa su estreno al 25 de diciembre: reporte

Warner Bros. Pictures

El diario The Wall Street Journal publicó el viernes, 11 de septiembre, que el estreno de la película Wonder Woman 1984 —previsto para el 2 de octubre de 2020— será postergado en una nueva oportunidad debido a que las salas de cine en Estados Unidos no están funcionando al nivel esperado por la pandemia de COVID-19.

El reporte de The Wall Street Journal cita fuentes no identificadas asociadas con el tema del estreno de la secuela y revela que Warner Bros. Pictures decidió postergar el lanzamiento a una "fecha posterior en el año", pues el estudio "teme que la población estadounidense está reacia a regresar a las salas de cine en números suficientes que justifiquen el estreno de una segunda gran película en el plazo de un mes".

La revista Forbes reveló que esta "fecha posterior del año" es el 25 de diciembre de 2020, lo que hace de Wonder Woman 1984 la única película de la historia reciente de Hollywood que ha tenido seis fechas de estreno diferentes.

Este es un comentario referido a Tenet, que recién se estrenó el 3 de septiembre en Estados Unidos y fue producida por Warner Bros., el mismo estudio detrás de Wonder Woman 1984.

Dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot, Wonder Woman 1984 tuvo un lanzamiento original previsto para el 13 de diciembre de 2019, pero Warner Bros. Pictures adelantó esta fecha al 1 de noviembre de 2019 y después retrasó su estreno al 5 de junio de 2020, luego lo postergó al 14 de agosto de 2020 y finalmente lo fijó para el 2 de octubre de 2020.

Warner Bros. Pictures no ha emitido una posición oficial por ahora sobre la publicación de The Wall Street Journal.