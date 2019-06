Wonder Woman estrena traje ochentero en nuevo póster de la secuela

Si la acción de Captain Marvel (2019) sucede en 1995 y está llena de referencias a la década de los años 90, en el estudio rival DC no se quedarán atrás en la onda nostálgica. Patty Jenkins, directora de Wonder Woman 1984 —a estrenarse en 2020—, compartió el miércoles en su cuenta de Twitter una imagen con claras reminiscencias ochenteras de la protagonista Gal Gadot.

Se trata de la famosa armadura Golden Eagle usada por la Mujer Maravilla en los cómics. ¿Significa esto que el atuendo aparecerá de manera prominente en la película? Es un póster muy atractivo y envía el mensaje de que la secuela de Wonder Woman (2017) aspira ofrecer una nueva faceta del personaje.

Jenkins compartió la imagen pues el 5 de junio está exactamente a un año de distancia del estreno de la secuela, previsto para el mismo día de 2020.

Lo curioso, no obstante, es que el traje que viste Gadot no es el atuendo clásico de la Mujer Maravilla (tiara dorada, corsé rojo, falda azul, botas rojas) sino un vestido dorado que funcionaría perfecto si estuviera invitada a una fiesta en la legendaria discoteca Studio 54 de Nueva York o si se hubiese colado en el set de rodaje de Guardians of the Galaxy, de la rival Marvel.

El cambio de look de la Mujer Maravilla fue bien recibido en las redes sociales.

No obstante, imágenes difundidas de la película indican que Wonder Woman 1984 mostrará también a la Mujer Maravilla con el traje tradicional del personaje.

La sinopsis oficial es la siguiente: "Diana Prince entra en conflicto con la Unión Soviética durante la Guerra Fría en la década de 1980, y encuentra un enemigo formidable en la forma de Cheetah".

Además de Gal Gadot, en Wonder Woman 1984 también participan Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright, Connie Nielsen, Kelvin Yu y Lyon Beckwith.

Wonder Woman 1984 se estrena en cines el 5 de junio de 2020.