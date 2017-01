Wolverine y X-23 sacan las garras en el nuevo tráiler de 'Logan'

​

El tráiler 2 de la película Logan, a estrenarse el próximo marzo, confirma por qué el filme tendrá una clasificación R (apta para mayores de edad) en Estados Unidos.

El avance es violento y buena parte de la acción recae en el personaje de X-23 (Dafne Keen), figura popular en los cómics de los X-Men pero que debuta en el cine en la película, la cual marcará la última vez en la que el actor Hugh Jackman interpretará a Wolverine.

X-23, también conocida como Laura Kinney, es la hija clonada de Wolverine, por lo que tiene los mismos poderes que su progenitor: extrae garras revestidas del metal adamantium de sus manos -- y de sus pies, a diferencia de Wolverine --, y tiene la misma fuerza, rapidez, agilidad felina y capacidad regenerativa de sus heridas.

"Ella es como tú, es muy parecida a ti", se escucha al Profesor X (Patrick Stewart) decirle en el tráiler a Wolverine (Jackman).

Según la sinopsis oficial de Logan, el filme tiene lugar en un futuro cercano (2024), donde "un cansado Logan se preocupa por un enfermo Profesor X en un escondite en la frontera mexicana. Pero los intentos de Logan de esconderse del mundo y de su legado terminan cuando llega una joven mutante, perseguida por fuerzas oscuras".

El avance del filme -- dirigido por James Mangold -- sugiere que Logan asumirá un tono más realista que los filmes anteriores, al punto que en una escena del tráiler se ve a Wolverine sostener en las manos un ejemplar de The Uncanny X-Men y diciendo que lo que ocurrió fue distinto.

"En el mundo real la gente muere", sentencia Wolverine, mientras se escucha al fondo la canción Down We Go, interpretada por Kaleo.

Logan se estrenará el 3 de marzo de 2017.

