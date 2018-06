Wish: La empresa de comercio electrónico de la que pronto oirás más

WIsh

Si ingresas al app Wish, puedes comprar zapatos de vestir por US$15, un reloj por US$3 y una unidad de flash de 2TB por US$10.

Peter Szulczewski, presidente ejecutivo y cofundador de Wish, espera convertir esos bajos precios en un imperio de comercio que puede rivalizar a Walmart. Y las cifras están de su parte.

En una entrevista con CNET, Szulczewski reveló una serie de impresionantes cifras de la comerciante digital. Dice que su startup con sede en San Francisco, California, alcanzó US$1,000 millones en ingresos por primera vez el año pasado y que ha más que duplicado sus ingresos cada año desde sus inicios hace ocho años. Y dice que proyecta que en 2018 volverán a duplicar sus ingresos.

Szulczewski tamabién dio que Wish alcanzó la cifra de 75 millones de usuarios activos al mes este abril, y tiene más de 1 millón de comerciantes en su sitio que ofrecen más de 200 millones de artículos. La empresa espera distribuir más de 1,000 millones de artículos este año. Además, Wish tiene en su haber más de US$1,000 millones en financiamiento. Para comparar, echémosle un vistazo a las cifras de sus rivales: eBay tiene 171 millones de usuarios activos al mes, y Amazon tiene 2 millones de comerciantes. Ambas empresas tienen un personal mucho más grande que el pequeño cuerpo laboral de Wish de 500 empleados.

"Creo que mucha gente nos subestimó: inversionistas, Silicon Valley. Creo que la gente no entiende la composición demográfica de este país y de lugares como Europa", dijo Szulczewski, refiriéndose a los millones de consumidores que necesitan comprar cosas baratas.

Wish ha conseguido renombre al vender ropa, artículos electrónicos y productos de belleza directamente de las fabricantes chinas a precios muy bajos. Establece precios tan bajos al vender artículos sin marca, eliminando al eslabón intermediario y ofrecer envío que puede llevar varias semanas. Wish genera dinero al tomar un porción de las ventas que los comerciantes realizan en el app, aunque Szulczewski se rehusó a revelar el valor total de todos los bienes que se venden en Wish.

La startup es el app Android de compras No. 1 en Estados unidos y otros 40 países, y está valuada en unos US$8,000 millones. El año pasado, la empresa firmó un acuerdo multimillonario para estampar su logo en las camisetas de los jugadores de Los Angeles Lakers.

Kevork Djansezian/Getty Images

Wish está entre un puñado de empresas de comercio digital que se están posicionando para competir agresivamente contra Amazon, que domina el segmento de las compras online en Estados Unidos. Jet.com pudo recabar mucha financiación y despertó mucha expectativa, pero fue vendida a Walmart por US$3,300 millones. Ahora, está en manos de Wish, Fanatics y Boxed para ofrecer nuevas alternativas.

Wish tiene en la mira a los consumidores de bajos ingresos, ofreciéndoles una avenida de entrada a la tendencia de las compras en línea. Sin embargo, no cuenta con la entrega rápida y la selección de primera clase de Amazon. Pero hay una creciente competencia por este sector del mercado; Walmart está expandiendo su presencia online y Amazon está creando más servicios para las personas que reciben subvenciones del gobierno.

Szulczewski, un antiguo ingeniero de Google, dice que planea seguir enfocándose en los consumidores de bajos recursos, ya que constituyen un mercado enorme cuyas necesidades no se han suplido a cabalidad. Szulczewski planea ganarse a estos consumidores al construir más bodegas y expandir su operación de logística para acelerar las entregas, hacer del app más personalizable para cada consumidor, y expandir la selección de artículos de marca que son más viejos. A diferencia de Amazon, Szulczewski planea nunca cobrar una cuota de suscripción.

"Queremos convertirnos en la plataforma predeterminada para los consumidores, especialmente para aquellos conscientes de cuidar su bolsillo, de la forma en que Walmart ha sido la plataforma para mucha gente", dijo.

Resaltando el impulso de Wish para aumentar la variedad y la calidad, dijo que dos de las categorías de mayor crecimiento para Wish son electrónicos de marca y muebles.

El modelo de negocios de Wish no es perfecto, sin embargo. Los clientes se han quejado con frecuencia de artículos falsificados y dañados en el app, así como de pedidos incorrectos y productos de baja calidad.

"Algunas de estas críticas son válidas", dijo Szulczewski. "Es algo que estamos encarando de frente. Es muy importante obtener los comentarios de los consumidores" para promover los mejores artículos y quitar los falsificados.

La empresa ha recabado unos US$1,300 millones en financiación, de acuerdo con Crunchbase, pero no ha gastado la mayoría de esta suma. Szulczewski dijo que planea usar el dinero para construir más operaciones de logística, pero admitió que "falló" en expandir más rápido la infraestructura de Wish y de contratar a más gente.

"He cometido errores a veces al tratar de incrementar mis equipos", dijo.

A pesar de estos problemas, Szulczewski dijo que contempla un brillante futuro para Wish si superar sus desafíos.

"Podemos crear la próxima generación de Walmart y un Alibaba", dijo, "quizá dentro de los próximos 10 años".