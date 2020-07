WindowSwap: La adictiva página que muestra lo que se ve desde tu ventana

¿Puede una grabación de diez minutos, en la que no pasa absolutamente nada, ser interesante? Antes de responder esta interrogante, debes conocer WindowSwap, una página que te abre, literalmente, las ventanas al mundo.

WindowSwap es el resultado colaborativo de decenas de usuarios que graban lo que se ve desde sus ventanas y lo envían a la página Web. El producto final es una secuencia de tomas muy atractivas, como si fueran una galería de imágenes, que muestran parte del mundo actual. En tiempos de confinamiento, la experiencia es, para qué negarlo, adictiva.

"Mi esposo y yo estábamos aburridos de la vista desde nuestra ventana, así que creamos un lugar en Internet donde puedes abrir una nueva ventana en otro lugar del mundo", escribió Sonali Ranjit en el blog boredpanda.com, hace un mes,.

Según Ranjit, la página ayuda a curar el aburrimiento de la cuarentena por el coronavirus . "Es un lugar donde los extraños pueden intercambiar vistas desde sus ventanas para [ayudarnos] a sentirnos un poco mejor hasta que podamos (responsablemente) explorar nuestro hermoso planeta nuevamente", añadió.

Captura de pantalla por Jován Pulgarín/CNET

¿Realmente cumple su función esta página WindowSwap? Pues, revisé la página dos días seguidos para esta nota y me encontré en trance mientras detallaba cosas de las que no me había percatado en una primera mirada. Por ejemplo, los movimientos de un gato cuando aparecía un pájaro en un jardín (ambos están separados por un vidrio) o una preciosa cascada que está instalada en una de las ¿salas? grabadas.

Cuando visité el sitio, solo había colaboraciones de cuatro ciudades latinoamericanas: Medellín (Colombia), Sao Paulo (Brasil) y Ciudad de México y Monterrey (México). Y otras desde lugares que no tengo la más mínima idea cómo se pronuncian, como Tangerang Selatan (Indonesia) o Ivano-Frankivsk (Ucrania).

Lo interesante de esta página Web es que, tal vez sin quererlo, los creadores abrieron otra manera de registrar cómo se vive la pandemia en diferentes lugares. Por ejemplo, en Shangái podemos ver mucho tráfico, pero en algunas partes de Londres se observan muchos locales están cerrados.

Captura de pantalla por Jován Pulgarín/CNET

En algunos grabaciones, los usuarios dejan el sonido natural, lo cual resulta muy confortante, porque se pueden oír aves, ríos o lagos y en otras, el buen gusto musical mejora la experiencia. Por ejemplo, escuchar a los Beatles mientras observas un paisaje muy verde, puede ser realmente relajante.

Captura de pantalla por Jován Pulgarín/CNET

Estas son algunos de los lugares que encontré en los días que visité la página:

Sao Paulo (Brasil)

Barcelona (España)

Twickenham (Reino Unido)

Glasgow (Escocia)

Yakarta (Indonesia)

Dusseldorf (Alemania)

Shanghái (China)

París (Francia)

Zurich (Suiza)

Medellín (Colombia)

Vilnius (Lituania)

San Francisco, (EE.UU)

Honolulu (EE.UU)

Parkstein (Alemania)

La Baule-Escoublac (Francia)

Brixton (Reino Unido)

Ann Arbor (EE.UU)

Manchester (Reino Unido)

Glanaman (Gales)

Haar (Alemania)

Chennai (India)

Copenhagen (Dinamarca)

Bangalore (India)

Lisboa (Portugal)

Kiev (Ucrania)

Shanghai (China)

Balashikha (Rusia)

Zushi (Japón)

Bandar Sunway (Malasia)

Estocolmo (Suecia)

Tangerang Selatan (Indonesia)

Long Island (EE.UU)

Wertheim (Alemania)

Sherwood (EE.UU)

Bavaria (Alemania)

Zhlobin (Bielorrusia)

Munich (Alemania)

Estambul (Turquía)

Berlín (Alemania)

Toronto (Canadá)

Haridwar (India)

Brooklyn (EE.UU)

Montreal (Canadá)

Aeschired (Suiza)

Ivano, Frankivsk (Ucrania)

Monterrey (México)

Palermo (Italia)

Astoria (EE.UU)

Doha (Catar)

Brooklyn (USA)

Córdoba (Argentina)

Ciudad de México (México)

Por supuesto, otras grabaciones parecen más el resultado de una cámara de seguridad o incluso podrían tener dudosa legalidad, como la que graba al vecino mientras tiende la ropa (a menos que quien sale sea el propio dueño del video, pero eso no lo podemos comprobar).

Captura de pantalla por Jován Pulgarín/CNET

Ahora bien, si tras leer este artículo te animas a mostrar lo que sucede afuera de tu ventana, las instrucciones que pauta Windowsap son sencillas: 10 minutos de video en horizontal, marco de ventana incluido, junto con el nombre y el lugar donde grabaste. El correo aparece en la propia página web cuando la abres.

Si lo vas a hacer, recuerda que todos vamos a agradecer tomas de gatitos, perros, paisajes, lagos, pero nunca de un tendedero, mucho tenemos ya con nuestras rutinas diarias por el confinamiento.