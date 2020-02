¿Todavía usas Windows 7? Cuidado: una campaña de malware está al acecho

Getty/Katie Collins - PA Images

Windows 7 ha muerto oficialmente, pues Microsoft ha finalizado el soporte para el sistema operativo, lo que significa que no habrá más actualizaciones o parches de seguridad. A pesar de esto, se estima que unos 200 millones de dispositivos siguen ejecutando ese sistema, y una nueva campaña de malware apunta a dispositivos del Internet de las Cosas (IoT en inglés) que todavía lo usan, según un nuevo reporte de TrapX Security.

El malware utilizado en la campaña es un programa de descarga que se propaga automáticamente y que ejecuta scripts maliciosos como parte del Lemon Duck PowerShell, una familia de malware. En este momento, se ha dirigido a una gama de dispositivos plantas manufactureras, incluidas impresoras inteligentes, televisores inteligentes y vehículos guiados automáticos (AGV en inglés), según el informe.

"Con el fin de la vida útil de Windows 7, Microsoft ya no investiga ni proporciona parches de seguridad importantes a los usuarios finales", dijo Ori Bach, presidente ejecutivo de TrapX Security, en entrevista con CNET. "Esto puede dejar a cualquiera que use Windows 7 susceptible de ataques, no solo por malware o atacantes existentes, sino también por cualquier nueva campaña que se desarrolle en el futuro, que explote vulnerabilidades desconocidas en Windows 7."

El fin del soporte de Windows 7 golpea particularmente a ciertas industrias como la de la fabricación, ya que se basa en dispositivos integrados que ejecutan el sistema operativo y que no se pueden actualizar fácilmente, dejando las redes expuestas a ataques como este. Según el informe, el malware en esta campaña podría causar un mal funcionamiento de los dispositivos IoT, lo que podría dañar a los trabajadores en la planta de fabricación, interrumpir la producción o incluso filtrar datos confidenciales.

"La persona promedio no es un objetivo para este tipo de ataque, pero los consumidores deben entender que así como nuestros teléfonos móviles son susceptibles a los ataques, los dispositivos IoT que compran se están volviendo más y más avanzados y se están convirtiendo en un objetivo para que los hackers los exploten ", dijo Bach.

Para evitar ataques que tengan como objetivo Windows 7 en los dispositivos, Microsoft recomienda que te actualices a Windows 10 (algo que aún puedes hacer de forma gratuita) o que compres una nueva máquina con Windows 10.