Windows 10 X llegaría junto con la Surface de doble pantalla: reporte

Sarah Tew/CNET

A pocas horas del evento de octubre de Microsoft, siguen apareciendo nuevas filtraciones, y la más reciente proviene del confiable filtrador Evan Blass, también conocido como @evleaks en Twitter.

Por medio de un hilo en Twitter, Blass mostró imágenes de lo que serían las nuevas Surface y también mencionó que la Surface con pantalla doble ejecutará Windows 10X, una versión más ligera del sistema operativo de Microsoft, el cual estaría especialmente diseñado para correr en dispositivos convertibles y de pantalla doble.

Uno de los dispositivos más esperados de este evento es la Surface con pantalla dual, también conocida bajo el nombre código Centaurus, la cual sería un híbrido entre una tableta y una laptop, con una pantalla convertible, al estilo de la Yoga Book. De acuerdo con The Verge, Microsoft lleva dos años trabajando en este dispositivo que, según fuentes cercanas a la empresa, llegaría al mercado en 2020.

Con base en la reciente filtración de Evan Blass, la Surface Centaurus ejecutará una versión más ligera de Windows, que no se llamaría Windows Lite, sino Windows 10X. Según los rumores, Windows 10X podría ejecutar aplicaciones en "contenedores", lo cual quiere decir que podrán ejecutar la mayor parte de aplicaciones, pero a través de Internet y no mediante el hardware del dispositivo. Esta Surface de pantalla doble no es el resurgimiento de la Courier, una tableta de pantalla doble que Microsoft canceló su producción en 2010.

El evento de Microsoft se llevará a cabo el 2 de octubre a las 10 a.m. hora del Este de Nueva York y CNET en Español estará ahí para traerles todos los detalles.