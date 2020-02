Microsoft arregla fallo de Windows 10 que afectaba barra de búsquedas

Angela Lang/CNET

Varios usuarios de Windows 10 están encontrando problemas con la función de búsquedas del sistema operativo, según un reporte del 5 de febrero de ZDNet, el sitio hermano de CNET y CNET en Español, y otras publicaciones. Cuando los usuarios hacen clic en la lupa para abrir la función de búsquedas de Windows Search, la ventana está completamente blanca, según algunos usuarios en el foro comunitario de Microsoft y en Twitter.

was there a recent windows 10 update which broke the search functionality? the taskbar search doesn't work for me now, I have to scroll up and down the start menu like an animal pic.twitter.com/LBlYdsA7kM — Roy Tang (@roytang) February 5, 2020

El problema ha sido resuelto para la mayoría de los usuarios, según le dijo un vocero de Microsoft a CNET. En algunos casos, los usuarios tendrían que reiniciar su computadora para que la función de búsquedas vuelva a funcionar.

Esta no es la primera vez en que una actualización de Windows 10 tiene fallos: los usuarios han experimentado una serie de problemas desde que el sistema operativo fue lanzado en 2015. Aunque Microsoft ha añadido varios cambios a su estrategia de actualización con el lanzamiento de mayo de 2019, que incluye despliegues graduales y pruebas adicionales, los fallos siguen sucediendo.

A pesar de estos fallos, y en vista de que Microsoft puso fin al soporte para Windows 7 en enero, el actualizarte a Windows 10 sigue siendo la mejor opción para mantener segura tu computadora del malware, según analistas. Aún puedes actualizar tu computadora a Windows 10 de forma gratuita con este truco que encontramos.

Nota del editor: Este artículo fue actualizado el miércoles 5 de febrero a la 1:35 p.m. hora del Pacífico para reflejar que Microsoft ha arreglado el fallo.