Agrandar Imagen Andrew Hoyle/CNET

Microsoft quiere que ahorres batería en tus portátiles con Windows 10. Para lograrlo, la empresa ha lanzado una nueva función que ya está en pruebas para los Insiders -- probadores avanzados. Su nombre, aunque no oficial aún, es Power Throttling.

La idea de esta nueva función es que aunque tengas un montón de programas abiertos estos no consuman toda tu batería de forma rápida. Para ello tiene el objetivo de disminuir al máximo la cantidad de procesos que ejecuta la CPU, según explicó la empresa en su sitio Web.

Esta función se habilitaría en una próxima actualización de Windows 10 y solo estaría disponible para equipos que tengan la sexta generación de procesadores Intel Core de momento, aunque la compañía dijo que en el futuro ampliará el soporte a más computadoras.

Lo que Microsoft quiere después de todo es hacer que el chip pase a un estado más eficiente de energía cuando las aplicaciones estén de fondo. Esto no quiere decir que no se vayan a ejecutar las tareas, continuarán realizándose, aunque no con la demanda de energía que si podrán tener los programas que estén en primer plano.

Esta actualización será además inteligente, porque no minimizará tareas que considere importantes aunque estén en segundo plano. Un buen ejemplo es una aplicación de música, que aunque no está en primer plano, se está ejecutando y está en uso.

Y aunque esta es la idea, justamente aprender a discernir entre los programas que deben continuar ejecutándose a toda potencia y los que no es lo que mantiene a esta función dentro de la versión de prueba.

La versión final de Windows 10 Creators Update llegó la semana pasada como una descarga gratuita a la mayoría de los usuarios y con ella el fin del soporte a Windows Vista, un sistema operativo que recientemente estuvo en jaque ante el robo de herramientas de espionaje de la NSA por parte de ciberdelincuentes.