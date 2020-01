Juan Garzón/CNET

Con la llegada de la versión de prueba de Windows 10, Microsoft espera reivindicarse después de que Windows 8 no tuvo tanta popularidad como Windows 7 y mucho menos que Windows XP.

Windows 10 trae de vuelta el menú de Inicio y le da más flexibilidad para convertirse en una buena opción para dispositivos con mouse y teclado o con pantallas táctiles. Así que, ¿cómo funciona el nuevo menú de Inicio de Windows 10?

Primero que todo, tienes que saber que la versión de prueba de Windows 10 no se encuentra disponible en español, pero si no lo tienes instalado aún y lo quieres probar, lo puedes descargar en inglés, portugués o chino. Ten en cuenta que es recomendable no hacerlo en tu computadora principal ya que esta versión --al ser beta-- contiene más errores de los que esperarías.

Si no la tienes instalada, puedes instalarla en otra computadora que no sea la que usas con tanta frecuencia o usando una máquina virtual como Oracle Virtual Box después de descargar el archivo ISO desde el sitio web de Microsoft.

Una vez tengas instalada la versión de prueba de Windows 10, podrás ver el icono de Windows en la esquina inferior izquierda. Dependiendo del dispositivo que estés usando, el presionar el botón de Inicio te puede llevar a la pantalla de Inicio moderna que conocemos.

Según Microsoft, esta es la la manera cómo funcionará principalmente en computadoras híbridas o tabletas. Si quieres que funcione sólo como el menú de Inicio tradicional, haz clic derecho en la barra de tareas Properties, luego selecciona la pestaña de Start Menu y marca la opción Use the Start menu instead of the Start screen. Ahora, una vez le das clic al icono de Windows te abrirá siempre el menú de Inicio.

El nuevo menú de Inicio se divide principalmente en dos partes. La parte izquierda te muestra iconos de apps y configuraciones como en otras versiones de Windows. En la parte derecha encuentras baldosas de apps de Windows, unas que muestras información en vivo y otras que sólo funcionan como accesos directos a esos apps.

Los apps y configuraciones de la columna izquierda pueden ser añadidos o anclados a la parte derecha del menú (baldosa) o a la barra de tareas. Puedes hacer esto al arrastrar un app de la columna izquierda o desde otra ubicación de tu PC a la columna derecha del menú de Inicio. Igualmente, puedes darles clic derecho y seleccionar Pin to start. Ten en cuenta que no todas las aplicaciones que coloques mostrarán información en vivo.

Dale clic derecho a cualquier app para poder también removerlos del menú de Inicio con Unpin from Start, al igual que puedes desinstalar algunos apps con Uninstall, anclarlos en la barra de tareas con Pin to taskbar o cambiarle el tamaño con resize.

Los apps en la parte derecha del menú de Inicio de Windows 10 pueden ser ordenados de la manera que más te guste con tan sólo arrastrarlos.

¿Necesitas cambiar de sesión de usuario, bloquear la PC o cerrar sesión? Selecciona el nombre de usuario para obtener estas opciones.

¿Quieres apagar tu computadora, o sólo reiniciarla o ponerla a dormir? Presiona el logo de encendido al lado del nombre del usuario para obtener esas dos opciones.

¿Necesitas buscar algo? Escribe lo que necesitas en el campo inferior. Esta búsqueda analizará todos los archivos de la computadora, al igual que resultados del motor de búsqueda de Microsoft, Bing.

¿Quieres personalizar también la columna izquierda del menú de Inicio? En la barra de tareas haz clic derecho, selecciona Properties, luego la pestaña de Start menu y Customize. Allí podrás determinar qué cosas quieres que aparezcan en esa sección.

Windows 10 también te ofrece control del tamaño del menú de Inicio. Ubícate en el borde el del menú de Inicio con el mouse y cuando aparezcan las flechas haz clic y mueve el mouse para cambiarle el tamaño.

Esta versión de prueba todavía tiene camino qué recorrer antes de lanzarse oficialmente al consumidor y es posible que Microsoft incluya otras nuevas funciones en la versión final.