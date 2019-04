Es como si el Will Smith de Bright (2017) y Aladdin (2019) se cayera a golpes en pantalla con el Will Smith de The Fresh Prince of Bel-Air (1990-1996). Así de surreal es la premisa de Gemini Man, la nueva película del director Ang Lee (Life of Pi), que se estrena en cines el 4 de octubre.

En Gemini Man, Will Smith es un asesino a sueldo que, ya cansado, quiere dejar su oficio. Pero sus antiguos empleadores crean un clon de él mismo para que lo liquide, pues puede predecir cada uno de sus movimientos. Este elemento de la trama requirió que Will fuese rejuvenecido en pantalla por medio de efectos visuales, para crear otro personaje.

Se trata de una tecnología muy de moda en Hollywood, que permitió rejuvenecer a Samuel L. Jackson en Captain Marvel (2019), Robert Downey Jr. en Captain America: Civil War (2016) y Michelle Pfeiffer en Ant-Man and the Wasp (2018), entre muchos otros ejemplos.

Los efectos visuales en Gemini Man fueron creados por Weta Digital, el mismo estudio de Alita: Battle Angel y de las trilogías de The Lord of the Rings y The Hobbit.

Pero quizás la película más ambiciosa a la hora de rejuvenecer a su elenco es The Irishman, el nuevo filme de Martin Scorsese para Netflix y que está previsto para estrenarse en cines y en la plataforma de streaming a finales de año. En The Irishman los actores Robert De Niro y Al Pacino serán rejuvenecidos con efectos visuales durante muchas secuencias de la película, lo que resulta un proceso lento y costoso.

Además de Smith, la película cuenta en su reparto con Clive Owen, Mary Elizabeth Winstead y Benedict Wong. Como dato curioso, en el tráiler de Gemini Man pueden verse varias escenas de acción filmadas en Cartagena, Colombia.

Gemini Man se estrena en cines el 4 de octubre.