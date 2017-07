Will.i.am quiere un mejor hogar inteligente: Su empresa i.am+ compra a Wink

Agrandar Imagen Stuart C. Wilson

Wink, la empresa con hub y plataforma del hogar inteligente (domótica), ha sido adquirida por i.am+, empresa propiedad del artista Will.i.am, estrella del grupo musical Black Eyed Peas.

Flextronics, ahora ex propietario de Wink, reveló este jueves en su reporte financiero trimestral que Wink fue adquirida por US$38.7 millones, con US$20 millones adicionales dedicados a la producción de la empresa en el futuro.

Aunque en el momento del reporte financiero no se reveló la identidad del comprador, poco después Wink envió un email a sus usuarios revelando que la empresa i.am+ era la compradora, según reportó TechCrunch.

Will.i.am ha intentado incursionar en diferentes sectores de la industria de la tecnología, pero no siempre ha tenido mucho éxito. El artista intentó crear una cubierta para iPhone que no cumplió con las expectativas y luego con un reloj inteligente que no obtuvo las mejores críticas.

El nuevo intento de Will.i.am se centra en el hogar inteligente. Wink es una de las empresas que tiene la plataforma más abierta y compatible en este sector, compitiendo directamente con Samsung SmartThings, al igual que Apple (HomeKit), Amazon Alexa y Google Home.

