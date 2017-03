Agrandar Imagen CNET

Nuevos documentos de Wikileaks aseguran que la CIA habría logrado infectar productos de Apple como los iPhone y los MacBook, aunque la compañía de Cupertino ha lanzado un comunicado explicando exactamente qué productos se pudieron ver comprometidos y cómo solucionó tales problemas.

Apple dijo que la vulnerabilidad de la que hablan los documentos de Wikileaks y que datan de los años 2009 a 2013 solo afectaron al iPhone 3G, que fue sustituido por el iPhone 3GS justamente en 2009. De la misma forma la empresa dijo que cualquier vulnerabilidad latente en los Mac se había corregido en las computadoras que comenzaron a venderse en 2013.

"No hemos negociado con Wikileaks para obtener ninguna información", dijo Apple en un comunicado. "Les hemos dado instrucciones de enviar cualquier información que deseen a través de nuestro proceso normal bajo nuestros términos estándar, hasta el momento, no hemos recibido ninguna información de ellos que no sea de dominio público".

Todo apunta a que la CIA habría comprometido el firmware de los dispositivos de Apple, un software que se ejecuta permanentemente para sacar adelante procesos fundamentales.

Después de conocerse los primeros documentos de Wikileaks a principios de marzo, la CIA respondió reiterando que su trabajo es espiar y que "los estadounidenses no merecen nada menos" que una organización con las mejores herramientas de espionaje.

Esta segunda entrega de documentos ha dado a conocer que la agencia de inteligencia habría desarrollado una herramienta llamada Sonic Screwdriver, que permite saltarse el proceso de inicio de una computadora a partir de accesorios periféricos como los adaptadores. En concreto se cree que se habrían infectado los MacBook, por ejemplo, mediante dispositivos Thunderbolt cuya seguridad estaba comprometida.

Los primeros documentos lanzados en marzo mostraron también fallos en Android que Google dijo que corrió también en su momento.