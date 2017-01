WikiLeaks se ofrece a preservar datos sobre cambio climático en riesgo por Trump

¿Tienes datos sobre el clima? ¿Te preocupa que el nuevo presidente de EE.UU. quiera convertirlos en vapor? WikiLeaks dice que está listo para ayudar.

Al tiempo que científicos y otras personas sopesan la posibilidad de que la administración del presidente Donald Trump elimine los datos sobre el clima albergados en los sitios Web del gobierno estadounidense, Julian Assange y compañía usaron Twitter el miércoles para ofrecer WikiLeaks como un espacio alternativo para su publicación.

"¿Tienes datos que están en riesgo por la nueva administración de EE.UU., como por ejemplo investigación sobre cambio climático que no ha sido publicada?", tuiteó el sitio. "Enviála aquí: https://wikileaks.org/#submit".

El tuit apareció el mismo día que Reuters reportó que la administración Trump le ha pedido a la Agencia de Protección al Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés) que elimine la página sobre cambio climático de su sitio Web. La agencia de noticias citó a dos empleados de EPA, a los que no identificó por nombre, como las fuentes de su reporte.

Ni la Casa Blanca ni la EPA respondieron de inmediato a una solicitud de comentario en relación al reporte de Reuters. El sitio de la agencia actualmente mantiene una página sobre cambio climático.

La acción de WikiLeaks también llega luego de que Trump y su equipo borraran, inmediatamente después de su toma de posesión, referencias al cambio climático en el sitio de la Casa Blanca.

Trump ha expresado públicamente su escepticismo frente a las causas humanas detrás del cambio climático. La eliminación de información del sitio de la Casa Blanca ha llevado a algunos miembros de la comunidad científica a discutir la posibilidad de que datos relevantes albergados en sitios Web administrados por la EPA, la NASA y otras agencias del gobierno de EE.UU. también pudieran ser eliminados.

"El gobierno ha hecho un gran trabajo recolectando y manteniendo información sobre cambio climático en estos sitios Web ubicados a lo largo y ancho del gobierno federal", dijo el científico y activista Shaughnessy Naughton al diario The New York Times en un reporte del viernes. "La preocupación es que esa información ya no esté disponible públicamente, y que dejen de reunir información. Es mucho más fácil negar el cambio climático cuando no tienes los datos ".

El reporte de Reuters sobre EPA citó a un asesor de Trump diciendo que las páginas sobre cambio climático probablemente serían eliminadas pero que la información y los enlaces seguirían estando disponibles de alguna forma.

Que WikiLeaks esté ofreciendo sus servicios pudiera sorprender a algunos como una ironía, debido a que sus críticos han dicho que la publicación de información privada relacionada con Hillary Clinton fue facilitada por los rusos y ayudó a Trump a ser elegido. No obstante, Assange ha dicho que WikiLeaks no tiene una agenda política, más allá de exigir cuentas a los poderosos al hacer sus acciones y comunicaciones visibles ante todo el mundo.

El sitio no es el único que está buscando convertirse en un refugio seguro para información sobre el clima. Como hace notar el reporte del Times, la organización sin ánimo de lucro fundada por Naughton, 314 Action, está ayudando a unir a científicos que estén dispuestos a ofrecer tiempo y espacio para preservar dicha información. El PPEH Lab, la Iniciativa de Datos y Gobierno Medioambiental, Climate Mirror y el Azimuth Backup Project son otros esfuerzos destinados a preservar investigación sobre el clima.

La Casa Blanca y la EPA tampoco respondieron de inmediato a una solicitud de comentario sobre el reporte del Times.