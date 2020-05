White Lines: Mira el tráiler de la nueva serie del creador de La casa de papel

Netflix

Ibiza es uno de los destinos paradisíacos del Mediterráneo, con su clima veraniego y sus fiestas desenfrenadas al ritmo de la música electrónica. Pero también puede ser el escenario perfecto para un misterio y el crimen organizado, como sugiere el primer tráiler de White Lines, la nueva serie de Álex Pina, creador de La casa de papel, que Netflix estrena el 15 de mayo.

Filmada en las Islas Baleares, España, pero hablada mayormente en inglés, la serie de 10 episodios cuenta la siguiente historia, según la sinopsis oficial de Netflix: "Tras el hallazgo del cadáver de un DJ famoso de Mánchester, que había desaparecido de forma misteriosa 20 años atrás en Ibiza, su hermana viaja a la isla balear para averiguar la verdad de su muerte.

"Pero esta investigación la llevará a un escalofriante mundo de clubes nocturnos, mentiras y encubrimientos que la obligará a enfrentarse a su lado más oscuro en un lugar donde la gente vive al límite".

La serie está protagonizada por Laura Haddock, quien interpretó a Meredith, la madre de Peter Quill en Guardians of the Galaxy; Daniel Mays (Rogue One: A Star Wars Story), Juan Diego Botto (Good Behavior), Laurence Fox (Lewis), Nuno Lopes (Saint George), Belén López, Marta Milans (Shazam!) y Angela Griffin (Turn Up Charlie).

White Lines se estrena el 15 de mayo de 2020 en Netflix.