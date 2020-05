White Lines: Lo que podríamos ver en la temporada 2 de la serie de Netflix

Netflix

Ya te hemos contado que White Lines nos ha enganchado bastante, a pesar de que la nueva serie de producción española de Netflix no sea necesariamente igual de adictiva y adrenalínica que La casa de papel, también creada por Álex Pina.

Entendemos, de cualquier modo, que ya te hayas acabado los 10 episodios de la temporada 1 de esta serie ambientada en Ibiza y rodada en español e inglés, y quieras saber qué pasará a continuación con Zoe (Laura Haddock), Boxer (Nuno Lopes), Marcus (Daniel Mays) o Kika (Marta Calafat). Así que te vamos a hablar de ese final de temporada de White Lines y de lo que nos depararían los nuevos episodios. Pero quedas avisado.

Por suerte, el final de la temporada 1 de White Lines no cometió un crimen televisivo a lo The Killing y sí resolvió el mayor misterio que nos había planteado: sabemos que Anna fue quien mató al DJ Axel después de que este le vendiera a Oriol Calafat todos los clubes y los derechos por su música y decidiera quemar el dinero. Axel creía que la relación que tenía con sus amigos Anna, Marcus y David se había corrompido a causa del éxito y el dinero. El punto más bajo en el que cayó Axel fue al tener relaciones sexuales con Anna, la esposa de su mejor amigo Marcus.

Zoe consiguió esa información a base de métodos no necesariamente protocolarios o éticos. Y después de interrogar a su ex amante, Boxer, con una pistola de agua a presión con Anna delante. Boxer volvió a confesarle a Zoe sus sentimientos hacia ella. El ex jefe de seguridad de los Calafat le dijo que nunca antes había cocinado lasaña a las cuatro de la madrugada o pintado los pies de nadie. Pero también pareció dar por bastante terminada su relación con la inglesa.

Oriol logró escaparse del secuestro del padre de Zoe, convencido de que él había sido el asesino de su hijo. Al escapar, Oriol provocó un accidente que le costó la vida a Clint. Sabemos que Oriol seguro que no mató a Axel, a pesar de que Anna y Marcus usaran su coche para transportarlo, porque pasó la noche con David.

Netflix

Oriol usa su intento de secuestro como un arma para empezar en serio su guerra en contra de los Martínez, la segunda familia más poderosa de la isla y enemistada con los Calafat. Le hace ver a sus padres que fueron ellos los que intentaron secuestrarlo. "A partir de ahora vamos a devolver cada golpe multiplicado por 10", les dice. Y ese conflicto entre ambas familias sería una de las líneas argumentales que seguro veremos la próxima temporada. Eso podría darle una posibilidad a la serie también de desarrollar más personajes como los de Oriol, Conchita y Andreu. Y quién sabe si al final hasta Kika se mete de lleno en todos los aspectos del negocio familiar.

Oriol también se hace con una información muy valiosa. Cuando Boxer acude a sacarlo de la casa rodante de Clint y limpiar la escena, Boxer le da ropa para que se cambie. Entre esa ropa está el chaleco de neopreno que Boxer llevaba puesto cuando se deshizo de los narcotraficantes Grigor y Yuri. Oriol de hecho encuentra el ojo postizo de Grigor y dudamos que tarde en atar cabos.

Boxer había decidido dejar su trabajo como jefe de seguridad de los Calafat, dejándole un mensaje de voz a Andreu y explicándole que no podía seguir mintiendo y que ya no tenía edad para vivir encima de una discoteca. El personaje acaba la temporada conduciendo su Golf Cabriolet blanco sin puerta del conductor (por culpa de Zoe) feliz. Pero intuimos que Oriol encontrará la forma de hacer volver a Boxer. Y hay que reconocer que una temporada 2 de White Lines sin Boxer no tendría demasiada gracia.

Luego está Marcus. Kika le explicó a Marcus que Anna se acostó con Axel. Esa confesión cambia por completo la relación entre Marcus y su ex, a pesar de que Anna le diga que todavía lo quiere. Anna acabará casándose finalmente con George, en una boda a la que solo acude su hija menor, Matilda. Pero ni Marcus, ni Tanit.

Netflix

Las supuestas esposas de Grigor y Yuri, que llegan a Ibiza para saber qué pasó con ellos, encuentran a Marcus. Se hacen con el teléfono del DJ, que inexplicablemente no había borrado los mensajes que le dejaron los narcotraficantes, y se enteran de que el DJ les debía el dinero por 7 kilos de cocaína. Ellas junto a un siniestro Mr. Florin le exigen a Marcus 276,000 euros por la coca más intereses. La forma que encuentre Marcus de pagar esta deuda también teñirá la temporada que viene.

A Marcus no le faltan ideas y le propone a Andreu convertirse en la persona que controle el suministro de drogas para él en la isla. "Soy el hombre que necesitas", le dice. Así que anticipamos su ascensión de DJ trasnochado que vendía drogas para pagar la hipoteca a traficante en mayúsculas.

Y luego está Zoe. Que la veamos o no la próxima temporada es una de las mayores incógnitas. Ya que imaginamos que las cosas se quedarán en Ibiza y ella podría decidir volver a Manchester. Anna le ha confesado que mató a su hermano pero ella se da cuenta del vacío que eso le provoca. "La verdad está sobrevalorada. Un día descubres que a tu hermano lo asesinaron y quieres saber qué pasó. Pero no hay cierre. La verdad te deja frío", explica. No acabo de estar del todo segura de si la veremos la temporada que viene o no. Aunque imagino que en algún momento se retomará su final de relación con Boxer.

Netflix todavía no ha renovado White Lines. Pero teniendo en cuenta el éxito de La casa de papel y que la misma White Lines encabezaba la semana de su estreno la lista de series Shows on the Rise del índice de popularidad TV Time, nos cuesta pensar que no vayan a haber temporada 2.

¿Qué más te gustaría que pasara en ella en sus nuevos capítulos?