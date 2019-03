WhatsApp permitirá verificar con Google la veracidad de las imágenes

Agrandar Imagen SOPA Images/Getty Images

WhatsApp está probando una integración con Google para buscar imágenes y combatir la propagación de información falsa.

El confiable sitio WABetaInfo, que desmenuza las betas de WhatsApp en busca de pistas sobre nuevas funciones, destaca esta integración en la beta 2.19.73 exclusiva para Android. El sitio dice que la función podría no estar activa para todos los usuarios aunque estén registrados en el programa de beta.

La integración se mostrará dentro de todos los chats, dice WABetaInfo, reforzando su reporte con capturas de la función. En el menú de chats (accesible en el icono de ajustes en la esquina superior derecha del chat) aparece una nueva opción llamada Search image (o Buscar imagen) que al presionarla avisará de que esa imagen se compartirá con Google para buscarla en publicaciones de Internet.

WABetaInfo dice que WhatsApp está usando el API oficial de Google, por lo que la búsqueda de la imagen se hace con una conexión con Google, sin utilizar servicios de terceros.

Al poder buscar directamente con Google, los usuarios podrán revisar que una imagen recibida sea real. WhatsApp, al ser el app de mensajería más usado en el mundo, es un medio para compartir noticias, sean reales o no. Los usuarios de esta forma verificarán que las imágenes son sobre los sucesos descritos y no sobre hechos no relacionados o que ya hayan sido desmentidos.

El poder verificar imágenes será una buena noticia para los usuarios de WhatsApp. La aplicación filial de Facebook está librando un combate por la popularidad de su servicio como método para propagar información falsa que ha llevado a supuestos hechos violentos, principalmente en Asia.

