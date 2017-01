La mañana del viernes, The Guardian acusó a WhatsApp de tener una vulnerabilidad del tipo backdoor (o puerta trasera), que permitiría a personas ajenas leer conversaciones supuestamente cifradas (o encriptadas). Sin embargo, WhatsApp y varios expertos en seguridad informática respondieron rápidamente a estas acusaciones.

"Estos argumentos son falsos", dijo un portavoz de WhatsApp en un correo electrónico enviado a CNET en Español. "WhatsApp no da a los gobiernos una 'puerta trasera' a los sistemas [de WhatsApp] y peleará contra todo requisito gubernamental para crear una puerta trasera".

El reporte de The Guardian, que trata a su información como exclusiva, dice que la información -- mensajes, imágenes y videos -- transmitidos a través de WhatsApp no está segura cuando se cambia la llave de cifrado, clave que se puede cambiar sólo cuando un usuario se desconecta del servicio y cambia de teléfono o de número registrado.

"El receptor del mensaje no sabe de este cambio en el cifrado, mientras que el que envía el mensaje sólo es notificado cuando acepta a recibir alertas de encriptación, y sólo cuando el mensaje se envía otra vez", dice el reporte. "Este 'recifrado' y doble envío permite a WhatsApp interceptar y leer los mensajes de los usuarios".

The Guardian asegura que este problema permitiría a hackers, gobiernos u otras entidades la opción de interceptar mensajes sin que los usuarios lo sepan.

El supuesto problema de WhatsApp, presentado por The Guardian, es más bien un problema general en el cifrado y en la forma en que éste funciona, como bien explica Frederic Jacobs, uno de los creadores de Signal Encryption Protocol, el método de seguridad usado en WhatsApp:

It's ridiculous that this is presented as a backdoor. If you don't verify keys, authenticity of keys is not guaranteed. Well known fact.