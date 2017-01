Agrandar Imagen GABRIEL BOUYS/AFP/Getty Images

La versión 2.17.1 de WhastApp está aquí, e incorpora algunas novedades interesantes para el uso diario. Una de las que seguramente más llamará la atención es la posibilidad de que envíes un mensaje aunque no tengas conexión, aunque este es solo el inicio de algunas características más que esperadas.

Agrandar Imagen César Salza/CNET

WhatsApp ahora permite enviar mensajes "sin conexión"

Si eres de esos que vas en el metro o que tienes zonas de tu casa en donde no te funciona el Wi-Fi, no te preocupes. Una nueva función de WhatsApp te permitirá que escribas y pulses el botón de enviar en todos los mensajes que necesites, aunque no tengas cobertura, no hay problema. Una vez que recuperes la señal, el app se encargará de enviar todos esos mensajes pendientes.

Aunque parece una novedad, esta función ha estado prácticamente desde siempre en Android y la verdad era algo molesto que iOS no la incorporara, porque a los olvidadizos -- como a mi -- se nos puede olvidar luego enviar los mensajes pendientes, sobre todo porque tenías que escribirlos de nuevo, ya que al abrir y cerrar el app se borran del espacio para el mensaje.

Agrandar Imagen César Salza/CNET

Gestiona mejor el uso de datos y almacenamiento

Esta nueva versión de WhatsApp ha actualizado el apartado de "Uso de datos y Almacenamiento", disponible en el apartado de Configuración del app. Ahora accediendo a esta opción podrás borrar chats y mensajes directamente de un contacto en particular.

De este modo si en el grupo de tu familia sabes que han enviado 100 videos de gatitos, podrás ir y gestionar directamente esos archivos, revisar su peso y decidir si vacías o no el chat. Un detalle interesante es que podrás elegir qué tipo de archivos deseas eliminar. Al pulsar sobre la opción "Vaciar chat", podrás seleccionar si quieres eliminar únicamente las imágenes, los videos, o todos los contenidos.

Agrandar Imagen César Salza/CNET

Aumento de envío de contenido multimedia

Algo que también ha mejorado es que ahora puedes enviar más fotografías y videos al mismo tiempo a un único contacto o grupo. Puedes enviar hasta 30 de una sola vez.

De momento funciones esperadas como la integración total con Siri no han llegado a WhatsApp, así que tendremos que seguir esperando. A finales del año pasado el app se actualizó también para Android con una característica importante: ahora permite que veas videos sin necesidad de descargarlos y ocupar memoria en tu dispositivo.