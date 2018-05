LLUIS GENE/AFP/Getty Images

Jan Koum, quien con Brian Acton fundó WhatsApp hace 10 años, anunció este lunes por su cuenta de Facebook que se iba de la compañía que Facebook compró por US$19,000 millones en 2014.

"Me tomaré tiempo libre para hacer algunas de las cosas que disfruto fuera de la tecnología, como recolectar Porsches raros, trabajar en mis autos y jugar al ultimate frisbee. Y seguiré alentando a WhatsApp, sólo desde fuera", dijo Koum.

La sorpresiva dimisión de Koum de su puesto de presidente ejecutivo de WhatsApp -- y su salida de la junta directiva de Facebook -- se debe a las diferencias que tiene el ejecutivo con la estrategia de Facebook sobre el futuro del servicio de mensajería, y los intentos de Facebook de usar los datos personales de los usuarios y de debilitar la encriptación del servicio, según reportó el Washington Post.

Por su parte, Acton, quien se fue de WhatsApp en 2017, ha invertido en la nueva Signal Foundation, que desarrolla el proyecto de código abierto detrás de la tecnología de encriptación Signal. Debido a los escándalos con la consultoría Cambridge Analytica, el ex ejecutivo de Facebook y WhatsApp se unió a los esfuerzos de #deletefacebook que llamaban a los usuarios borrar sus cuentas en la red social.

En un comentario por Facebook, Zuckerberg le dijo a Koum: "Estoy agradecido por todo lo que has hecho para ayudar a conectar el mundo, y por todo lo que me has enseñado, incluyendo el cifrado y su capacidad para quitarle el poder a los sistemas centralizados y devolvérselos a las personas. Esos valores siempre estarán en el corazón de WhatsApp".

Facebook no quiso comentar sobre el reporte del Washington Post pero dijo que la partida de Koum no será inmediata. Koum no contestó inmediatamente a nuestra solicitud por un comentario.