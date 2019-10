WhatsApp denuncia a empresa israelí por hackear videollamadas: reporte

Angela Lang/CNET

Un día más, una nueva noticia que relaciona a Facebook con problemas de privacidad.

De acuerdo con una columna del jefe de WhatsApp, Will Cathcart, publicada en The Washington Post el 29 de octubre, Facebook está tomando acciones legales contra la compañía de vigilancia israelí NSO Group, asegurando que es responsable de un hackeo masivo a sus usuarios, que tuvo lugar entre abril y mayo de 2019. Según el ejecutivo, los piratas aprovechaban un bug de la función de videollamadas de WhastApp para entrar en los celulares de los usuarios e instalar un spyware (software de vigilancia).

Según Cathcart, las víctimas se encontraban en países como México, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Estos hechos fueron reportados en mayo de este año por The Financial Times, quien informó que las víctimas no necesitaban ni siquiera responder a las llamadas para que sus teléfonos se infectasen, y que el ataque afectó tanto a los dispositivos iPhone como a los dispositivos Android.

"Su objetivo eran al menos 100 activistas de los derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil en todo el mundo" dice el ejecutivo en la columna. Y añadió: "Lo sucedido debería servir como una llamada de atención para las compañías tecnológicas, los gobiernos y todos los usuarios de Internet. Las herramientas que permiten la vigilancia de nuestra vida privada están siendo utilizadas, y la proliferación de esta tecnología en manos de compañías y gobiernos irresponsables nos pone a todos en riesgo", añade.

La demanda fue presentada el 29 de octubre ante un tribunal de EE.UU. y en ella la compañía alega que NSO Group ha infringido las leyes de EE.UU. y California, así como las condiciones del servicio de WhatsApp, que prohíben este tipo de abuso.