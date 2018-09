WhatsApp designa un 'oficial de quejas' en la India: reporte

NurPhoto

WhatsApp, el servicio de mensajería propiedad de Facebook, ha nombrado a Komal Lahiri, su director principal de operaciones globales de clientes, como su primer oficial de quejas.

La decisión llega como respuesta a varias demandas del gobierno indio después de que se produjera una cadena de linchamientos a principios de 2018 y que se cree, fueron incitados por información falsa compartida en WhatsApp. En estos linchamientos perdieron la vida 29 personas.

Los funcionarios del país quieren tener la garantía de que WhatsApp les ayudará a prevenir que la plataforma no se use para propagar la desinformación y la compañía está respondiendo positivamente. Según ha informado The Next Web, los usuarios podrán contactar con el nuevo oficial de quejas directamente por correo electrónico y enviarles aquel contenido que consideren pueda ser falso.

Por el momento no está claro cómo será el modo en el que WhatsApp procesará las quejas, ni tampoco cuáles serán las medidas que Facebook tomará para frenar la oleada de desinformación que está sufriendo ya que según asegura The Next Web, la compañía aún no ha respondido a la solicitud de comentarios.

Tampoco sabemos si la figura del oficial de quejas se extenderá a más regiones que India, aunque probablemente la compañía tendrá que valorar la magnitud de los problemas que causa la desinformación en cada región antes de designarlos.