WhatsApp será más transparente sobre tu consumo de datos

WhatsApp quiere ser más transparente y ayudarte a saber en qué consumes más datos celulares dentro del app.

La versión beta 2.19.45 de WhatsApp para Android incluye algunos cambios en su interfaz y en su funcionamiento, según ha descubierto WABetaInfo, una entidad que desmenuza las novedades en las betas del app filial de Facebook. En la versión beta más reciente antes mencionada, una de las novedades es una página de Uso de datos (Network Usage) mucho más informativa.

La nueva versión de este apartado incluye la cifra total del consumo de datos, pero también incluye cuántos de esos datos han sido por el envío de datos y cuántos por la recepción. Asimismo se mencionan los datos consumidos en llamadas, en multimedia, en mensajes o en estados. Cada uno de estos apartados incluye la información de los datos consumidos por envío o por recibir el contenido.

Este mismo apartado, pero en la versión pública solo ofrece la información de los datos consumidos por mensajes o llamadas, pero no desglosa por tipo de mensaje (puro texto, multimedia o llamada) y tampoco abarca el consumo de datos por los Estados, las publicaciones de 24 horas.

WABetaInfo menciona que este rediseño lo ha visto solo en la versión beta de Android, por lo que es probable que no llegue a iOS o no sea el mismo. WhatsApp normalmente prueba estos cambios de interfaz en las betas para obtener retroalimentación antes de lanzarlo a todos sus usuarios.

Algunos usuarios, quienes tienen acceso a redes 4G o con planes de datos ilimitados, podrán no tener una sola preocupación sobre su consumo de datos, pero en países como India o en regiones de América Latina, es prioridad conocer qué tantos datos se consumen para no exceder lo pagado al mes. Este tipo de información en WhatsApp ayudará a estos usuarios a mejorar sus prácticas dentro del app y establecer límites de uso.

