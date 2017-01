Ya no podrás esconderte: WhatsApp informará tu ubicación en tiempo real

WhatsApp está por combatir una de las mentiras más comunes: "Ya estoy llegando".

La cuenta @WABetaInfo en Twitter encontró evidencias en una beta del app de WhatsApp que indican que los usuarios podrán compartir su ubicación en tiempo real y por un tiempo definido. Una función que, al parecer, sólo servirá en grupos y no en chats de uno a uno.

2.17.3.28 iOS | 2.16.399+ Android: Live Location feature, that tracks the live location of other group participants (DISABLED BY DEFAULT). pic.twitter.com/pYEXT1nxyR